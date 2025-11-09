Olvídate de las llaves: esta cerradura inteligente se abre con el móvil y está rebajada a precio mínimo

Todos alguna vez nos hemos quedado sin poder entrar a casa por olvidarnos las llaves dentro o en algún otro sitio. Y las cerraduras inteligentes han llegado para evitar este tipo de situaciones que nos hacen pasar un mal rato y mejorar la comodidad, ya que a día de hoy es más fácil olvidarnos de las llaves que de nuestro inseparable smartphone, el cual podemos utilizar para abrir la puerta desde cualquier lugar. Así que si estás pensando en hacerte con una, mucho ojo con esta Nuki Smart Lock Go (2025), pues en estos momentos, si te das prisa, puedes encontrarla rebajada a precio mínimo.

Esta novedosa cerradura inteligente de la popular marca Nuki, que es experta en este tipo de dispositivos cada vez más comunes en viviendas, tiene un precio recomendado de 149 euros, pero ahora, gracias a un descuento del 23%, podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 115 euros en Amazon, siendo este su precio más bajo hasta la fecha.

Compra la cerradura inteligente Nuki Smart Lock Go (2025) al mejor precio

Nuki Smart Lock Go (2025) Nuki

La Nuki Smart Lock Go (2025) es una nueva cerradura electrónica inteligente con la que podemos olvidarnos por completo de las llaves. Ya no es necesario llevarlas encima cuando salimos a correr, ocupar espacio en los bolsillos o perder tiempo buscándolas por casa, ya que la puerta se abre cómodamente desde nuestro smartphone. Sí, has leído bien, instalando este gadget, el cual es compatible con la gran mayoría de cilindros que se usan en las puertas, nuestro móvil será la única 'llave' que tenemos que llevar encima cuando salgamos de casa.

Su funcionamiento es simple, pero muy eficiente. Gracias a un motor con escobillas, es capaz de girar la llave física que debemos insertar en el bombín de la puerta para bloquear o desbloquear el acceso. Y lo mejor es su seguridad, pues hace uso de un cifrado de nivel militar que la protege contra un posible hackeo y, al ser también compatible con Bluetooth y Matter, no hace falta tener internet para que funcione.

Eso sí, cabe destacar que para desbloquear la función Remote Control tendremos que realizar un solo pago de 49 euros a través de la app Nuki Smart Lock. Igualmente, es muy recomendable hacerlo, puesto que nos permite gestionar la cerradura desde cualquier rincón del mundo, pudiendo desde dar permisos a otras personas para que pueda abrir la puerta con su móvil, programar horarios de acceso o abrirla directamente de manera remota.

A todo esto tenemos que añadirle que se puede vincular con Alexa, Google Home o Apple HomeKit para controlarla de una forma más inteligente mediante comandos de voz, algo muy útil para, por ejemplo, abrir la puerta a nuestros invitados sin necesidad de levantarnos del sofá.

Para rematar, cabe mencionar que, más allá de contar con diseño discreto y moderno, funciona con cuatro pilas AA que nos ofrecen una autonomía de aproximadamente tres meses, aunque esta duración puede variar según la frecuencia con la que estemos entrando y saliendo de casa. Sea como sea, recibiremos un aviso en nuestro móvil cuando se estén agotando para que no nos pille por sorpresa.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.