Ni pirateo ni IPTV: la forma legal más barata para ver fútbol te cuesta 1 euro el mes

La mejor forma de combatir la piratería es poner precios muy baratos. Si alguien puede ver el fútbol por poco dinero, no se molestará en acceder a webs de streaming clandestinas donde por cada clic se abren 3 pestañas, la reproducción del partido va 5 minutos atrasado (con tus vecinos gritando gol cuando ni siquiera te has sentado) y con hackers rusos que pueden averiguar hasta tu marca de calcetines.

Precisamente por ello, lo nuevo de Movistar Plus+ te facilita ver el fútbol por solo 1 euro. La plataforma de streaming de Movistar, que en los próximos 30 días emitirá 5 partidos de liga (5 partidazos mejor dicho), otros de Champions, además de Europa League, Premier y mucho más, se ha rebajado a un precio mínimo. El primer mes simplemente te cuesta 1 euro, y sin permanencia.

Todos los partidos que podrás ver en los próximos 30 días

Movistar Plus+ ha lanzado la mejor oferta de su historia. Solo te cobrará 1 euro por el primer mes de suscripción. O sea, por menos de un café podrás ver los siguientes partidos:

LaLiga EA Sports (1ª división)

Sevilla vs Betis (domingo, 30 de noviembre, a las 16:15)

(domingo, 30 de noviembre, a las 16:15) Barça vs Atlético (martes, 2 de diciembre, a las 21)

(martes, 2 de diciembre, a las 21) Athletic vs Atlético (sábado, 6 de diciembre, a las 21)

(sábado, 6 de diciembre, a las 21) Rayo vs Betis (lunes, 15 de diciembre, a las 21)

(lunes, 15 de diciembre, a las 21) Real Madrid vs Sevilla (sábado, 20 de diciembre, a las 21)

La Liga Hypermotion (2ª división)

Jornada 16 al completo

Jornada 17 al completo

Jornada 18 al completo

Jornada 19 al completo

Champions League

Real Madrid vs Manchester City (miércoles, 10 de diciembre, a las 21)

(miércoles, 10 de diciembre, a las 21) Partido por determinar de la jornada 7 de fase de liga

Europa League

Celta vs Bolonia (jueves, 11 de diciembre, a las 21)

(jueves, 11 de diciembre, a las 21) Partido por determinar de la jornada 7 de fase de liga

Premier League (1ª división inglesa)

Chelsea vs Arsenal (domingo, 30 de noviembre, a las 17:30)

(domingo, 30 de noviembre, a las 17:30) Liverpool vs Sunderland (miércoles, 3 de noviembre, a las 21:15)

(miércoles, 3 de noviembre, a las 21:15) Manchester City vs Sunderland (sábado, 6 de diciembre, a las 16)

(sábado, 6 de diciembre, a las 16) Arsenal vs Wolverhampton (sábado, 13 de diciembre, las 21)

(sábado, 13 de diciembre, las 21) Tottenham vs Liverpool (sábado, 20 de diciembre, a las 18:30)

Copa del Rey

Racing de Ferrol vs Huesca (martes, 2 de diciembre, a las 19)

(martes, 2 de diciembre, a las 19) Extremadura vs Sevilla (jueves, 4 de diciembre, a las 21)

(jueves, 4 de diciembre, a las 21) Partido por determinar (miércoles, 17 de diciembre, a las 21)

Copa Libertadores

Final entre Palmeiras y Flamengo (sábado, 29 de noviembre, a las 22)

Copa Saudí

Cuartos de final: Al Kholood vs AlKhaleej (viernes, 28 de noviembre, a las 16)

(viernes, 28 de noviembre, a las 16) Cuartos de final: Al Ahli vs Al Qadisiya (viernes, 28 de noviembre, a las 18:25)

(viernes, 28 de noviembre, a las 18:25) Cuartos de final: Al Hilal vs Al Fateh (sábado, 29 de noviembre, a las 15:45)

(sábado, 29 de noviembre, a las 15:45) Cuartos de final: Al Ittihad v Al Shabab (sábado, 29 de noviembre, a las 18:40)

Fútbol Brasileirao (1ª división brasileña)

Corinthians vs Botafogo (domingo, 30 de noviembre, a las 20)

(domingo, 30 de noviembre, a las 20) Atlético Mineiro vs Palmeiras (jueves, 4 de diciembre, a las 01:30)

(jueves, 4 de diciembre, a las 01:30) Cruzeiro vs Botafogo (jueves, 4 de diciembre, a las 23:30)

Torneo Clausura (Argentina)

Cuartos de final: Boca vs Argentinos Jr. (domingo, 30 de diciembre, a las 22:30 horas)

En definitiva, por solo 1 euro tienes todos estos partidos asegurados. Además, este surtido futbolístico se complementa con otros deportes, como baloncesto, rugby, pádel y mucho más.

No tienes que ser de Movistar para contratar Movistar Plus+. Se trata de una plataforma de streaming al estilo de Netflix, por lo que cualquier persona puede contratarla, aunque sea de, por ejemplo, Vodafone.

