Ni pirateo ni IPTV: la forma legal más barata para ver fútbol te cuesta 1 euro el mes
Por menos de un café podrás ver 5 partidos de LaLiga, otros de Champions y también la Europa League, Premier, LaLiga Hypermotion, Copa Libertadores y mucho más
La mejor forma de combatir la piratería es poner precios muy baratos. Si alguien puede ver el fútbol por poco dinero, no se molestará en acceder a webs de streaming clandestinas donde por cada clic se abren 3 pestañas, la reproducción del partido va 5 minutos atrasado (con tus vecinos gritando gol cuando ni siquiera te has sentado) y con hackers rusos que pueden averiguar hasta tu marca de calcetines.
Precisamente por ello, lo nuevo de Movistar Plus+ te facilita ver el fútbol por solo 1 euro. La plataforma de streaming de Movistar, que en los próximos 30 días emitirá 5 partidos de liga (5 partidazos mejor dicho), otros de Champions, además de Europa League, Premier y mucho más, se ha rebajado a un precio mínimo. El primer mes simplemente te cuesta 1 euro, y sin permanencia.
Todos los partidos que podrás ver en los próximos 30 días
Movistar Plus+ ha lanzado la mejor oferta de su historia. Solo te cobrará 1 euro por el primer mes de suscripción. O sea, por menos de un café podrás ver los siguientes partidos:
LaLiga EA Sports (1ª división)
- Sevilla vs Betis (domingo, 30 de noviembre, a las 16:15)
- Barça vs Atlético (martes, 2 de diciembre, a las 21)
- Athletic vs Atlético (sábado, 6 de diciembre, a las 21)
- Rayo vs Betis (lunes, 15 de diciembre, a las 21)
- Real Madrid vs Sevilla (sábado, 20 de diciembre, a las 21)
La Liga Hypermotion (2ª división)
- Jornada 16 al completo
- Jornada 17 al completo
- Jornada 18 al completo
- Jornada 19 al completo
Champions League
- Real Madrid vs Manchester City (miércoles, 10 de diciembre, a las 21)
- Partido por determinar de la jornada 7 de fase de liga
Europa League
- Celta vs Bolonia (jueves, 11 de diciembre, a las 21)
- Partido por determinar de la jornada 7 de fase de liga
Premier League (1ª división inglesa)
- Chelsea vs Arsenal (domingo, 30 de noviembre, a las 17:30)
- Liverpool vs Sunderland (miércoles, 3 de noviembre, a las 21:15)
- Manchester City vs Sunderland (sábado, 6 de diciembre, a las 16)
- Arsenal vs Wolverhampton (sábado, 13 de diciembre, las 21)
- Tottenham vs Liverpool (sábado, 20 de diciembre, a las 18:30)
Copa del Rey
- Racing de Ferrol vs Huesca (martes, 2 de diciembre, a las 19)
- Extremadura vs Sevilla (jueves, 4 de diciembre, a las 21)
- Partido por determinar (miércoles, 17 de diciembre, a las 21)
Copa Libertadores
- Final entre Palmeiras y Flamengo (sábado, 29 de noviembre, a las 22)
Copa Saudí
- Cuartos de final: Al Kholood vs AlKhaleej (viernes, 28 de noviembre, a las 16)
- Cuartos de final: Al Ahli vs Al Qadisiya (viernes, 28 de noviembre, a las 18:25)
- Cuartos de final: Al Hilal vs Al Fateh (sábado, 29 de noviembre, a las 15:45)
- Cuartos de final: Al Ittihad v Al Shabab (sábado, 29 de noviembre, a las 18:40)
Fútbol Brasileirao (1ª división brasileña)
- Corinthians vs Botafogo (domingo, 30 de noviembre, a las 20)
- Atlético Mineiro vs Palmeiras (jueves, 4 de diciembre, a las 01:30)
- Cruzeiro vs Botafogo (jueves, 4 de diciembre, a las 23:30)
Torneo Clausura (Argentina)
- Cuartos de final: Boca vs Argentinos Jr. (domingo, 30 de diciembre, a las 22:30 horas)
En definitiva, por solo 1 euro tienes todos estos partidos asegurados. Además, este surtido futbolístico se complementa con otros deportes, como baloncesto, rugby, pádel y mucho más.
No tienes que ser de Movistar para contratar Movistar Plus+. Se trata de una plataforma de streaming al estilo de Netflix, por lo que cualquier persona puede contratarla, aunque sea de, por ejemplo, Vodafone.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
