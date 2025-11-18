Móvil Android barato
A precio de derribo este móvil OPPO de 6,67 pulgadas y batería de 6000 mAh
Adelántate al Black Friday con esta oferta irresistible de Amazon donde, por tiempo limitado, el OPPO A5 está disponible por menos de 116 euros. Se trata de un móvil de gama de entrada que, por el tamaño de su pantalla, es perfecto para consumir todo tipo de contenido
Si nos centramos en los móviles de gama baja, el OPPO A5 es, sin duda, una opción muy a tener en cuenta. Tiene un precio de venta recomendado de 149 euros en su configuración de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 115 euros (color blanco). Si quieres cambiar de smartphone y tienes un presupuesto muy ajustado, entonces no puedes dejar pasar esta oferta.
Aunque hay muchos móviles en el mismo rango de precio, el OPPO A5 cuenta con ciertas características que lo ponen un escalón por encima, como su batería de gran capacidad y su pantalla. Si a esto le sumamos que, en el momento de escribir estas líneas, el 69 % de los usuarios le han dado una puntuación de 5 sobre 5, no hace falta decir que estamos hablando de un smartphone muy recomendable.
Un móvil asequible con unas características que sorprenden
Entre los puntos fuertes de este smartphone está su rendimiento. Gracias al procesador MediaTek Dimensity 6300, la experiencia de uso es más que satisfactoria. Además, el almacenamiento de 128 GB, puede ampliarse fácilmente con una tarjeta microSD, por lo que nunca te quedarás sin espacio para tus fotos, vídeos y aplicaciones.
Pasamos a la pantalla, y aquí encontramos un panel IPS de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. La resolución de 1.604 por 720 píxeles, aunque no es Full HD+, sigue garantizando un buen nivel de detalle. Por lo tanto, en este aspecto cumple perfectamente y, si al final decides comprar este móvil, estamos seguros de que no te va a decepcionar.
En cuanto al apartado fotográfico, encontramos una cámara principal de 50 megapíxeles junto a otra de 2 megapíxeles. Para los selfies y videollamadas, cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles. La calidad de las fotos no está mal, siempre que las ganas en condiciones de luz favorables. No olvidemos que estamos hablando de un móvil de gama de entrada.
No menos importante es la batería, y este smartphone lleva una de 6.000 mAh, así que no tendrías que tener ningún problema para llegar al final del día, incluso con un uso exigente. También cuenta con carga rápida de 45 vatios. A todo lo que acabamos de mencionar hay sumar ColorOS 15 (basado en Android 15).
Con esta oferta, queda claro que no hace falta gastar mucho dinero para hacerse con un smartphone que sea equilibrado a nivel de hardware y fiable. Si ha llegado la hora de cambiar tu móvil, entonces no lo dudes más y hazte con el OPPO A5 por 115 euros antes de que se agote o finalice la oferta.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
