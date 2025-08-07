A precio mínimo este proyector que soporta 4K y ofrece hasta 300 pulgadas para ver películas como en el cine

Tengo un proyector portátil desde hace más de un año y, la verdad, lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo comprado antes. Si tienes una habitación con una pared blanca totalmente libre, un jardín o espacio de sobra para disfrutar de una gran pantalla, créeme, no vas a parar de usarlo para ver pelis, series o incluso jugar. Y repasando la lista de los más vendidos, este WiMiUS P64 me parece una muy buena opción ahora que está rebajado a precio mínimo.

Este proyector de la marca WiMiUS tiene una gran valoración y un precio recomendado de 299 euros que ahora puedes dejar completamente en el olvido, y ya no solo porque está disponible con un descuento del 33%, sino porque por tiempo limitado es posible marcar la casilla de 'aplicar cupón de 62 euros' antes de añadirlo a tu cesta de la compra para dejarlo por un precio final de 137,99 euros en Amazon.

Compra el proyector portátil WiMiUS P64 al mejor precio con cupón

WiMiUS P64 WiMiUS

El WiMiUS P64 es uno de esos proyectores que tiene todos los ingredientes necesarios para disfrutar de una experiencia de cine de calidad en casa. Lo primero a resaltar es su diseño compacto, lo que facilita su transporte incluso a un jardín para crear nuestro propio cine de verano. Asimismo, el núcleo óptico está completamente sellado para evitar las manchas en la pantalla por la entrada de polvo y dispone de cuatro patas para apoyarlo de manera estable en cualquier superficie plana.

En cuanto a la calidad de imagen, nos brinda una resolución nativa Full HD (1.080p) y soporta contenido en 4K, garantizándonos así una gran nitidez y una amplia gama de colores. Eso sí, uno de los puntos que más me ha llamado la atención es que su rango de proyección se puede ajustar desde las 40 a las 300 pulgadas para adaptarlo según el espacio. Por si no te haces una idea, estamos hablando de que nos ofrece una diagonal enorme como la de cualquier sala de cine.

Por otro lado, es recomendable usarlo con las persianas bajadas o cuando ya sea de noche para sacarle el máximo partido, pues cuenta con un brillo máximo de 600 lúmenes. Y para que no perdamos tiempo haciendo ajustes, viene con una función deenfoque automático y corrección trapezoidal para eliminar cualquier distorsión. Así que, si por accidente golpeamos la mesa donde está apoyado, no hay que preocuparse por nada, el proyector reajusta la imagen automáticamente.

También incluye una función de zoom para aumentar o reducir la imagen hasta en un 50%, un panel de control táctil en la parte superior y unos altavoces con audio de alta resolución que alcanzan una potencia máxima de 12 W. Sin dejar en el olvido su variado apartado de conectividad: Wi-Fi 6 para que la conexión a internet sea rápida, Bluetooth 5.2 para facilitar el emparejamiento con otros dispositivos externos, dos puertos USB y otros dos HDMI para conectarlo tanto a un ordenador como a un reproductor multimedia como el Fire TV Stick de Amazon.

