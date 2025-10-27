Precio mínimo histórico para este portátil HP con AMD Ryzen 7 y RAM de sobra

En Amazon hay muchos portátiles en oferta, pero si nos centramos en aquellos que actualmente están disponibles por debajo de los 600 euros, hay uno que destaca sobre el resto, y no es otro que el HP 15-fc0240ns. Además de ser asequible, cuenta con el doble de RAM y una capacidad de almacenamiento mucho mayor que otros equipos de precio similar.

El HP 15-fc0240ns tiene un precio recomendado de 679 euros, pero actualmente está disponible por 599 euros en Amazon. Esto supone un 12 % de descuento y un ahorro de 80 euros. Por cierto, fue puesto a la venta hace menos de un mes. En cuanto a la oferta en sí, puede finalizar en cualquier momento. Así que, si es justo lo que buscas, te recomendamos que te hagas con él lo antes posible.

Un buen portátil para productividad con un precio muy competitivo

Este portátil, además de tener un precio muy competitivo, es perfecto para productividad HP

Para garantizar un buen rendimiento en todo momento, HP ha optado por equiparlo con el procesador AMD Ryzen 7 7730U, que si bien es de bajo consumo, es lo suficientemente potente como para que todo funcione de manera rápida y fluida. Así que, si en tu día a día sueles trabajar con Office, Excel, editar fotos o consumir todo tipo de contenido multimedia, este equipo no te decepcionará.

Al contrario que otros portátiles de su categoría, que suelen tener 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB, el HP 15-fc0240ns cuenta con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Esto es mucho más de lo que necesitan la mayoría de los usuarios. En cuanto a la pantalla, tiene un panel Full HD de 15,6 pulgadas que no se ve nada mal. Ahora bien, no esperes un nivel de brillo muy alto, por lo que lo suyo es usarlo en interiores. ¿Y qué hay del sistema operativo? No está incluido y es el usuario quien tiene que instalar Windows 11. El proceso de instalación es fácil y rápido. Otra opción sería instalar Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS u otra distribución GNU/Linux.

A nivel de conectividad, encontramos un puerto HDMI, dos USB tipo A, un USB tipo C, una toma combinada de auriculares y micrófono, Bluetooth y Wi-Fi. Si echas en falta un lector de tarjetas, lo puedes solucionar fácilmente con un lector externo. No es caro, puedes encontrarlo en Amazon por unos 8 euros.

Aunque hay muchos portátiles por menos de 600 euros, el HP 15-fc0240ns destaca por ofrecer mucha más memoria RAM y capacidad de almacenamiento que la mayoría. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice, nunca antes ha estado tan barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.