Lo que de verdad necesitas en una tablet: fluidez, autonomía y buen diseño sin pagar de más

Cada vez usamos más las tablets como complemento perfecto del móvil y del portátil: para ver series en la cama, para repasar documentos, hacer videollamadas o simplemente dejar que los pequeños de la casa disfruten de sus dibujos animados. Lo complicado suele ser encontrar una tablet que cumpla con todos esos escenarios sin obligarte a gastar tanto como en un iPad.

Ahí es donde entra la Redmi Pad Pro. Con sus 6 GB de RAM y sus 128 GB de almacenamiento, esta tablet encuentra un equilibrio muy interesante entre precio, fluidez y diseño. Consigue ofrecer una experiencia que sorprende, especialmente si tenemos en cuenta el precio que tiene ahora gracias a esta oferta de AliExpress. Ten en cuenta que este modelo tiene un precio oficial de 299,99 euros, y eso es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Sin embargo, ahora la podemos comprar por 153 euros, prácticamente a mitad de precio, así que es una muy buena oportunidad para hacerse con ella.

Redmi Pad Pro: una tablet grande, fluida y sorprendente por lo que cuesta

La protagonista indiscutible de esta tablet es su pantalla de 12,1 pulgadas con resolución 2,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Todos estos términos nos permiten entender que lleve el apellido Pro, y también que sus desplazamientos sean más suaves, las animaciones más fluidas y que navegar entre aplicaciones se sienta más natural. Es verdad que el tamaño marca la diferencia, porque ver series o leer documentos en una pantalla grande cambia totalmente la experiencia.

Otro punto que la distingue frente a muchas tablets de este rango de precio son sus cuatro altavoces con soporte para Dolby Atmos. Nos asegura una experiencia más envolvente, especialmente a la hora de ver contenido. Si usas la tablet para Netflix, Disney+ o YouTube, notarás la diferencia. El volumen es suficiente para llenar una habitación pequeña, y siempre lo puedes mejorar con unos auriculares potentes, como los Sony WF-1000XM5.

En su interior monta el procesador Snapdragon 7s Gen 2 que, acompañado de los 6 GB de RAM es suficiente para manejar redes sociales, el correo, aplicaciones de productividad ligera.. La multitarea también se siente ligera y tienes la posibilidad de dividir la pantalla para tener dos apps abiertas.

Su batería de 10000 mAh es otro de sus grandes atractivos. Con un uso moderado, podrá aguantar dos días fácilmente. Es un detalle que cambia la manera de usarla porque puedes llevarla de viaje, utilizarla en clase y confiar en que no te va a dejar tirado a mitad del día.

Y, para acabar, decirte que en términos de diseño apuesta por un cuerpo metálico, con líneas rectas y un acabado que transmite más categoría de la que se puede esperar por su precio. Es de esos modelos que sorprenden porque, cuando la utilices, para nadar tendrás la sensación de haberla comprado por 150 euros aproximadamente.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.