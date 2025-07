Samsung estrella el precio de esta barra de sonido minimalista que mejora el sonido en tiempo real

Por suerte, no todas las barras de sonido están pensadas para llamar la atención. Algunas han sido diseñadas para no verse, pero sí sentirse. Y probablemente esa sea la premisa de este modelo de Samsung: una barra ultra delgada que cabe en cualquier mueble y que no invade el espacio ni llama excesivamente la atención.

Hablo de la Samsung HW-S801D/ZF, una barra que podemos considerar potente y discreta, y que además podemos comprar rebajada en la propia web de Samsung. Este modelo, que tiene un precio oficial de 749 euros, ahora está rebajado a 449 euros.

Nos podemos ahorrar 300 euros en su compra, conseguirla con envío y devolución gratis e incluso con la posibilidad de financiarla. Y es que comprar en la web de Samsung tiene ventajas como esta, que van más allá del descuento.

Samsung HW-S801D/ZF: por fin una barra para pasar desapercibida

Llevo unas cuantas barras de sonido publicadas, y por eso te puedo decir que esta es de las más delgadas del mercado. Piensa que mide 3,8 cm de alto, así que será mucho más fácil colocarla en el mueble de la televisión. Y, frente a esos modelos negros y sobrios que parecen todos iguales, su color blanco le permite combinar con los salones más modernos, que tienden hacia tonos más claros.

Pero que no te engañe su tamaño ni su diseño compacto, porque esta barra de sonido es capaz de integrar 10 altavoces internos y hacerlo con una distribución frontal, lateral y vertical, para dar como resultado un sonido envolvente real. Así que tendrás una barra discreta y elegante pero increíblemente funcional y que se adapta a cualquier espacio sin llamar la atención ni llenarlo todo de altavoces.

Otra de las grandes bazas de esta barra es su compatibilidad con Dolby Atmos inalámbrico, una tecnología que le permite recibir el sonido 3D desde televisores Samsung compatibles. Esto significa que no necesitará un cable HDMI y que la instalación será más sencilla y rápida. Además, el hecho de poder reproducir canales verticales y laterales le permite generar un sonido que te envuelve y que consigue que cada sonido venga de donde tiene que venir. Es una manera de ganar profundidad aun sin altavoces traseros. Y, gracias a la tecnología Adaptive Sound, es capaz de analizar el contenido en tiempo real para ajustar el perfil sonoro de forma automática, sin que tengas que hacer nada.

Es verdad que no tiene altavoces traseros pero sí un subwoofer inalámbrico que se emparejará con la barra en cuanto lo enciendas. Es la forma de añadir profundidad y pegada a las escenas de acción, a las explosiones y a aquellas escenas en las que los graves estén más presentes. Al ser inalámbrico podrás colocarlo donde mejor se escuche sin las limitaciones que siempre impone un cable. Y sí, el resultado se nota, ya que el sonido consigue más cuerpo pero sin llegar a saturar.

A todo lo que hemos dicho ya todavía podemos sumar la tecnología SpaceFit Soud Pro que es capaz de calibrar automáticamente la acústica del espacio, reconociendo paredes e incluso obstáculos, para optimizar el sonido en función de tu salón. Es una buena manera de conseguir una barra de sonido potente y discreta y hacerlo, además, muy por debajo de su precio original.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.