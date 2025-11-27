Si buscas un portátil gaming barato por el Black Friday, este con una gráfica NVIDIA RTX 5050 es ideal

Parece mentira, pero ya han pasado cinco años desde aquellas fechas en las que, en plena pandemia, el precio de los ordenadores se disparó por completo. Y a día de hoy podemos encontrar portátiles todoterreno por un precio que entonces habría sido de ensueño. Un claro ejemplo es este HP Victus 15-fa2004ns, una gran recomendación si buscas una opción tanto para jugar como para trabajar con una buena oferta por el Black Friday.

Este portátil de la marca HP tiene un precio recomendado de 999 euros del que ya podemos olvidarnos. ¿Por qué? Pues porque con la llegada del Black Friday por adelantado está en estos momentos con un descuento total de 250 euros, el cual nos permite adquirirlo por apenas unos 749 euros en Amazon.

Compra el portátil HP Victus 15-fa2004ns a precio mínimo histórico

Son muchos los motivos por los que este HP Victus 15-fa2004ns merece la pena, aunque su hardware actual es lo que realmente marca la diferencia. En su interior monta un procesador Intel Core 5-210 que nos garantiza un rendimiento excelente. Es un chip bastante reciente, con menos de un año en el mercado, que dispone de 8 núcleos y alcanza velocidades de hasta 4,8 GHz. Si a esto le sumamos que se complementa con una memoria RAM de 16 GB y una rápida unidad de almacenamiento SSD de 512 GB, no hay prácticamente ninguna tarea que se nos resista.

Con estas especificaciones podemos llegar a pensar que es un portátil pensado para productividad, pero la sorpresa está en que también sirve para jugar. A todo lo anterior debemos sumarle que lleva instalada una gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050, la cual es más que suficiente jugar a cualquier título actual en 1080p o incluso usar programas de edición de vídeo. A pesar de ser la GPU menos potente dentro de su familia, cumple con lo que se le pide.

Pasando a hablar sobre su apartado visual, este modelo sigue la línea habitual de la marca al venir con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas. Esta nos ofrece una resolución Full HD y una tasa de refresco de 144 Hz para disfrutar de una experiencia gaming muy fluida. La única pega es que su brillo máximo es de 300 nits, lo que nos deja con ganas de un poco más.

En cuanto a autonomía, consigue superar las expectativas, ya que su batería de 70 Wh puede llegar a ofrecernos unas 7 horas de uso, algo que puede variar dependiendo de las tareas. Por lo demás, incluye altavoces duales con un audio de alta definición, una webcam HD y un amplio apartado de conectividad. Eso sí, viene sin ningún sistema operativo preinstalado, así que queda en nuestras manos elegir si instalar Windows 11, Linux u otra alternativa.

Por último, cabe mencionar que es un portátil cómodo de usar y bastante discreto. No tiene el diseño más premium de todos, pero su chasis de plástico se siente robusto y pesa unos 2,29 kg para que podamos transportarlo sin complicaciones. En resumen, es una portátil muy equilibrada que destaca por lo que realmente importa, su potencia. Y por el precio que tiene actualmente, no hay dudas de que es uno de los chollos de este Black Friday.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.