Ya sea para jugar o trabajar, este teclado mecánico Logitech es una gran compra

Muchos de los teclados gaming que hay a la venta no solo sirven para jugar, sino también para trabajar. Por ejemplo, el Logitech G413 SE es uno de esos teclados que logran combinar lo mejor del mundo gaming con la practicidad necesaria para trabajar. Su precio oficial es de 94,99 euros, pero actualmente se puede conseguir por solo 65,99 euros en Amazon y PcComponentes, lo que supone un ahorro de 29 euros.

A la pregunta de si merece la pena comprarlo, la respuesta es sí. De hecho, lo recomiendan el 98 % de los usuarios que lo han comprado en PcComponentes y tiene una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. Por cierto, estamos hablando del modelo de tamaño completo, que tiene teclado numérico en el lado derecho.

Un teclado con interruptores mecánicos e iluminación LED blanca

Lo primero que llama la atención de este teclado es su diseño robusto y elegante, con una carcasa de aleación en negro que transmite solidez y un diseño minimalista que encaja tanto en un escritorio gamer como en un entorno profesional. La iluminación LED blanca aporta un toque moderno y funcional. A su vez, las teclas de PBT, fabricadas con el material más resistente frente al calor y al desgaste, garantizan una larga vida útil incluso con un uso intensivo.

En cuanto a la experiencia de uso, el Logitech G413 SE apuesta por interruptores mecánicos táctiles que ofrecen una respuesta precisa en cada pulsación. Esto se traduce en ventaja competitiva en juegos, pero también en comodidad al escribir. Además, su función anti-ghosting de 6 teclas asegura que cada pulsación se registre de manera fiable, evitando errores que suelen aparecer en teclados menos preparados para jugar.

El teclado también cuenta con teclas de función (FN) que permiten controlar el volumen, controlar la música, ajustar la iluminación o incluso bloquear la tecla Windows. Esto último hace que, si mientras juegas pulsas dicha tecla, no saldrás al escritorio. Cabe mencionar que esto es algo que no tienen todos los teclados gaming.

Si bien hay muchos teclados gaming por menos de 65 euros, no todos tienen los mismos acabados, funciones y características del Logitech G413 SE, de ahí que sea una de las mejores opciones. Si finalmente decides comprarlo, te recomendamos que seas rápido, ya que esta oferta podría terminar en cualquier momento.

