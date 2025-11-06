La tablet de Samsung que hace lo necesario (y lo hace muy bien): ligera, fluida y barata

Vivimos rodeados de pantallas: de móviles que lo hacen prácticamente todo, de portátiles cada vez más delgados, de smart TVs gigantes... Pero, a veces, lo que necesitamos es justo algo intermedio. Una pantalla que podamos sostener, que se encienda en segundos y que nos permita leer, ver lago o trabajar sin depende de nadie más.

Esa es la sensación que transmite la Galaxy Tab A9 WiFi desde el primer uso. No intenta competir con tablets más caras, ni falta que le hace. Está hecha para acompañarte, no para sustituir nada. Simplemente la enciendes y funciona, así de fácil.

Si echas un vistazo a la web de Samsung comprobarás que esta tablet tiene un precio oficial de 179 euros que ya nos deja claras sus pretensiones. Pero la cosa mejora cuando te cuento que la puedes comprar en AliExpress por 79 euros. Para conseguirla a este precio deberás utilizar el cupón ESCD12 en el momento de hacer tu pedido. Son 100 euros de descuento que la hacen mucho más apetecible, la verdad. Ahora te lo contaré todo acerca de ella, pero antes me gustaría decirte que tienes todos estos cupones disponibles para utilizar en esta selección de artículos de AliExpress:

ESCD20 : 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros ESCD12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros ESCD07 : 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros

: 7 euros de descuento en compras iguales o superiores a 49 euros ESCD04 : 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros

: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 23 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 14 euros

No necesitas gastar mucho para tener una buena experiencia

Hay algo especial en los productos que se sienten equilibrados, y esta tablet tiene justo eso. En la mano, transmite solidez y comodidad a partes iguales. Su perfil de 8 mm la hace lo bastante delgada para sujetarla durante largos ratos, y su marco fino consigue que la pantalla aproveche bien el espacio sin perder agarre. Samsung lo ha hecho bien a nivel de diseño, porque recuerda a tablets más caras.

La Galaxy Tab A9 utiliza un panel TDT de 8,7 pulgadas con resolución 1340 x 800 píxeles. Es verdad que sobre el papel puede sonar modesto, pero en la práctica se ve más que bien. Los colores son naturales, el brillo suficiente para usarla junto a una ventana y el contraste resulta equilibrado para leer o ver contenido.

Además, el sonido estéreo mejora mucho la experiencia. No es un sistema con graves profundos, pero sí ofrece volumen y nitidez suficiente para ver una serie en el sofá o seguir una clase online sin necesidad de auriculares. En una tablet de este rango, eso ya es una diferencia notable.

Por dentro, la Galaxy Tab A9 está impulsada por un procesador MediaTek acompañado de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Es una capacidad ampliable hasta 1 TB a través de microSD, algo nada habitual y que siempre es de agradecer. En términos prácticos, significa que lo cotidiano funciona con fluidez. Evidentemente, no es una tablet para edición de vídeo ni para juegos exigentes. Es para navegar, revisar correos, tomar notas, usar redes sociales...

En cuanto a batería, ofrece un rendimiento acorde a su tamaño. Sus 5100 mAh son suficientes para un día completo de uso moderado, pudiendo durar varios días. En términos de conectividad, tiene WiFi 5 y bluetooth 5.3, además del jack de 3,5 mm para tus auriculares, que muchos otros modelos ya han abandonado. No cuesta nada ponerlo y somos muchos quienes lo agradecemos.

La puedes usar en la cama, en el sofá, en el tren o en la cocina para seguir una receta. Y es que su verdadera virtual está en cómo cambia tu rutina. Además, no tienes que pensártelo dos veces antes de llevártela contigo porque pesa muy poco y apenas ocupa espacio. Es una tablet hecha para acompañarte en tus rutinas, y ahí cumple con creces.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.