Tecnología QD-Mini LED, 75 pulgadas y 144 Hz en este televisor TCL que está rebajado 500 euros

Amazon ha tirado la casa por la venta con esta oferta que no te dejará indiferente. Una de las mejores Smart TV que ha lanzado TCL, la TCL 75Q7C, tiene un precio increíble por tiempo limitado, y te recomendamos que no dejes pasar esta oportunidad si estabas buscando un televisor de 75 pulgadas con una excepcional calidad de imagen. Podríamos decir que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por su relación calidad-precio.

A la pregunta de cuánto cuesta este televisor, decir que tiene un precio recomendado de 1.599 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por 1.099 euros, por lo que estamos hablando de una rebaja de 500 euros. ¡No está nada mal! Si finalmente decides comprarlo, será mejor que lo hagas cuanto antes, es una oferta flash que puede finalizar en cualquier momento.

Una impresionante Smart TV con tecnología QD-Mini LED y 144 Hz

Este televisor lleva Google TV TCL

Lo que hace tan especial a la TCL 75Q7C no es solo su tamaño de 75 pulgadas, sino la calidad de su panel 4K UHD con tecnología QD-Mini LED. Ofrece un nivel de brillo y contraste superior, lo que se traduce en colores más vivos y negros más profundos que hacen que películas y series se vean de escándalo. Todo esto, en conjunto, mejora la inmersión.

Además, su tasa de refresco de hasta 144 Hz lo convierte es un televisor ideal para los amantes de los videojuegos. La fluidez con la que se muestra cada escena elimina cualquier rastro de desenfoque o lag. Por lo tanto, si tienes una consola de última generación, disfrutarás de tus juegos favoritos como nunca antes. En el apartado de audio, encontramos un sistema Bang & Olufsen y compatibilidad con Dolby Atmos.

En cuanto a la conectividad y sistema operativo, esta Smart TV tiene: x4 HDMI, x2 entradas RF, x1 USB, x1 salida de audio óptica digital, x1 ranura CI, x1 Ethernet, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 5. Por otro lado, a la hora de instalar aplicaciones, al llevar Google TV tendrás acceso a miles a través de Google Play.

La tecnología QD-Mini LED de este televisor hace que la calidad de imagen se acerque bastante a la que ofrece un panel OLED, y lo mejor de todo, a un precio inferior. Así que, si buscas una Smart TV de gran tamaño que sea accesible, esta no te defraudará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.