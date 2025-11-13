Tirado de precio el móvil estrella de realme con una cámara top y una batería que aguanta 3 días

El 11 de noviembre no solo se celebra día del soltero, sino que también es uno de los mejores momentos del año para encontrar descuentazos. Y es que, aunque ya lo hayamos dejado atrás, AliExpress ha extendido su campaña de ofertas hasta el próximo día 19 de noviembre. Por eso mismo, si estabas pensando en renovar tu viejo móvil por un gama alta, ya te adelanto que ahora puedes llevarte este realme GT 7 Pro mucho más barato que si esperas al Black Friday.

Este teléfono de realme salió a la venta a finales de 2024 por un precio recomendado de 1.099 euros, pero ahora tenemos una oportunidad inmejorable para conseguirlo muchísimo más barato, ya que, durante la promo del 11.11, podemos dejarlo por apenas 465,79 euros en AliExpress al aplicar el cupón 'ESAE85' durante el proceso de compra. Mientras que en otros comercios como Amazon está disponible por unos 639 euros.

Y en el caso de que no te funcione el cupón que hemos mencionado, puedes probar con los siguientes:

ESAE75 : 75 € de descuento en compras mínimas de 469 euros

: 75 € de descuento en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 € de descuento en compras mínimas de 369 euros

: 60 € de descuento en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 € de descuento en compras mínimas de 249 euros

: 40 € de descuento en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 € de descuento en compras mínimas de 129 euros

: 20 € de descuento en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 € de descuento en compras mínimas de 69 euros

: 12 € de descuento en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 € de descuento en compras mínimas de 29 euros

: 5 € de descuento en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 € de descuento en compras mínimas de 15 euros

Compra el realme GT 7 Pro a precio mínimo histórico

El realme GT 7 Pro no es un gama alta cualquiera, ya que un año después sigue siendo el buque insignia de la marca. En su día tuvimos la suerte de probarlo y es uno de esos móviles que, aunque no sea compacto, da gusto tenerlo en las manos. Cuenta con un diseño muy elegante, al cual le dan forma un chasis de aluminio, una trasera de cristal, unos bordes planos y una certificación IP69 que nos proporciona la máxima protección que puedes encontrar hoy en día en cualquier terminal.

Pero lo realmente destacable de este modelo está en su interior, donde incorpora una batería de 6.500 mAh que lo convierte en uno de los gama alta con mejor autonomía del mercado (si no el que más), llegando a aguantar hasta tres días de uso sin demasiados problemas para que no tengamos que cargar con ninguna batería externa en esos días que estemos fuera de casa. Y para terminar de confirmarnos que es su apartado más brillante, admite una carga rápida de 120 W que en un abrir y cerrar de ojos vuelve a dejar el móvil con la batería completa (eso sí, el adaptador tendrás que comprarlo por separado).

Por otro lado, monta una pantalla OLED de 6,78 pulgadas con la que ver vídeos o jugar es una auténtica gozada, pues, más allá de sus colores vivos y realistas, llega a brindarnos una resolución 1,5K (2.780 x 1.264 píxeles), una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un sorprendente nivel de brillo que alcanza los 6.500 nits para terminar de poner la guinda al pastel. Sin lugar a dudas, estamos hablando de uno de los mejores panales que hemos probado, y más aún teniendo en cuenta que cubre el 120% del espectro DCI-P3 y es compatible con Dolby Vision.

Para que el hardware esté a la altura del resto de apartados, realme no se ha arriesgado y ha apostado por un procesador Snapdragon 8 Elite que sigue destacando por su potencia y rendimiento. Vamos, que es ideal hasta para usuarios exigentes, además de que se complementa con una memoria RAM de 12 GB para que la experiencia de uso siga siendo igual de buena en multitarea y un almacenamiento de 256 GB. Sin olvidarnos de que en los próximos días se espera que podamos actualizarlo a Android 16 y seguirá teniendo soporte durante varios años.

Para lo último hemos dejado el apartado fotográfico, y no porque sea uno de sus puntos débiles, al contrario, es otro de los motivos por los que más merece la pena comprarlo. Este realme GT 7 Pro apuesta por una triple cámara trasera muy completa al estar formada por un sensor principal de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP y un ultra gran angular de 8 MP para hacer tanto fotos como vídeos con una calidad que no tiene nada que envidiar a los modelos que lideran en este apartado. Algo que también podemos decir de su cámara frontal de 16 MP. Por todo esto, viéndolo tan rebajado como ahora, es imposible no recomendarlo.

