Tocado y hundido el precio del Google Pixel 10 Pro: un gama alta que destaca por su IA, software y zoom bestial

Dentro de la gama alta encontramos todo tipo de smartphones. Algunos destacan en ciertos puntos más que en otros, pero si hablamos de equilibrio, el Google Pixel 10 Pro está entre los mejores. Además, lo sorprendente es que no hace falta gastar tanto en este flagship como en el resto de modelos de la competencia, ya que cuenta con una de sus mejores rebajas desde su lanzamiento.

Este smartphone de Google salió hace unos pocos meses a la venta por un precio recomendado de 1.099 euros, pero ahora, gracias a un descuento total de 200 euros, podemos aprovechar para conseguirlo por unos ajustados 899 euros en Amazon. Vamos, que de cara a Navidad, todavía tenemos la oportunidad de llevárnoslos casi a precio de Black Friday.

Compra el nuevo Google Pixel 10 Pro con un descuento de casi el 20%

El Google Pixel 10 Pro es de los mejores móviles de gama alta compactos que podemos encontrar a día de hoy. Si empezamos a hablar sobre su diseño, se mantiene intacto con respecto a la generación anterior. Tenemos la misma construcción premium, y lo único que ha cambiado es que ahora pesa unos 207 gramos y tiene un grosor de 8,6 mm por las mejoras que trae a nivel interno.

El apartado visual es una de sus grandes virtudes, y esto nos lo demuestra con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas a la que no podemos ponerle ninguna pega. Es una de las más bestiales del mercado, la cual se caracteriza por brindarnos una resolución de 2.856 x 1.280 píxeles, una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 3.300 nits, además de que está protegida por Corning Gorilla Glass Victus 2.

¿Y qué hay sobre su hardware? Pues vuelve a dar un paso al frente y mejora en términos de rendimiento al montar un procesador Google Tensor G5. Sigue sin ser excesivamente potente, pero para la gran mayoría de usuarios y tareas típicas cumple sobradamente. A lo que debemos añadirle que viene con una gran variedad de funciones de IA, que vuelve a ser otro de los puntos fuertes de este terminal.

El resto de la configuración la completan una memoria RAM de 16 GB para disfrutar de una multitarea fluida y un almacenamiento de 128 GB al tratarse de su versión más básica. Igualmente, si necesitas más capacidad, te recomiendo echarle un ojo al resto de versiones, ya que todas están con alguna rebaja.

Como cualquier otro móvil, tiene luces y sombras, pero cualquier duda la termina de despejar su software. La experiencia de uso es inmejorable al funcionar bajo un sistema operativo Android 16 totalmente puro y, lo mejor de todo, estamos hablando de un móvil que podremos seguir usando a la vez que disfrutamos de las últimas novedades a muy largo plazo, puesto que nos promete actualizaciones durante muchísimos años.

Otro motivo por el que merece más la pena que la versión básica, que este año es muy completa, es por su apartado de fotografía. Es superior y los resultados son increíbles. Y es que en la trasera monta una triple cámara formada por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP que nos deja sin palabras gracias a la función ProRes Zoom, que se apoya en la inteligencia artificial para llegar más lejos. Mientras que su cámara frontal de 42 MP es perfecta hasta para crear contenido en redes sociales.

Para terminar de coronarse, la autonomía mejora con una batería de 5.200 mAh, que es una de las responsables de que, comentábamos anteriormente, haya aumentado de manera muy ligera su peso. Aguanta un día completo de uso moderado y estrena una carga inalámbrica Qi2 de 15 W para que es muy útil para olvidarnos de los cables cuando estemos fuera de casa.

