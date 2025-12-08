Trabajar desde donde quieras es un placer con este MacBook Air (y tu bolsillo lo agradecerá)

Cuando se trata de portátiles con gran autonomía, el MacBook Air de 15 pulgadas con chip M4 ocupa sin duda los primeros puestos. Y no es para menos, ya que Apple sigue mejorando la eficiencia de sus procesadores, a la vez que los hace más potentes. Así que, si buscas un portátil que no tengas que poner a cargar cada pocas horas, este es una de las mejores opciones.

Aunque su precio de venta recomendado se sitúa en los 1.399 euros para la configuración con 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, lo puedes encontrar por 1.159 euros en Amazon y MediaMarkt. No hace falta decir que es un precio muy competitivo, y aunque todo parece indicar que a principios de 2026 Apple podría anunciar el nuevo modelo con chip M5, este será más caro.

Si le das mucha importante a la autonomía, este portátil es un acierto

Si bien lo primero que llama la atención al ver este equipo es su diseño elegante y ultrafino, lo mejor está en lo que lleva dentro, y es que chip M4 sorprende lo mucho que rinde para lo poco que consume. A diferencia de generaciones anteriores, el modelo base ahora viene con el doble de memoria RAM, y esto es algo que se agradece en los tiempos que corren. No solo garantiza poder trabajar con más programas abiertos, sino también hacerlo de forma más fluida a la hora de editar vídeo en 4K.

La pantalla Liquid Retina de 15,3 pulgadas con resolución 2.880 por 1.864 píxeles es otro de sus puntos fuertes, aunque tenga una tasa de refresco de 60 Hz. Todo se ve muy nítido, y aquí tiene mucho que ver el alto número de PPP (píxeles por pulgada). La calidad de imagen es muy buena, al igual que los ángulos de visión. No importa si estás editando una foto o trabajando en Pages, te sorprenderá lo bien que se ve.

Cabe destacar que es compatible con Apple Intelligence, aunque no viene activado por defecto. Si finalmente compras este equipo y estás interesado en usar la IA, lo tendrás que activar manualmente desde el menú Ajustes. Ahora bien, como hemos dicho en más de una ocasión, tiene mucho margen de mejora. No obstante, cuenta con algunas funciones muy útiles, por ejemplo, la herramienta de escritura puede reescribir un texto o revisarlo.

Por el precio que tiene ahora mismo, es difícil encontrar un rival que ofrezca tal nivel de acabados, potencia y duración de batería. Así que, si quieres acabar el año estrenando nuevo portátil, aprovecha esta oferta y hazte con el MacBook Air de 15 pulgadas con chip M4, tendrás equipo para muchos años.

