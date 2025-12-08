MacBook Air oferta
Trabajar desde donde quieras es un placer con este MacBook Air (y tu bolsillo lo agradecerá)
Por su autonomía, diseño, calidad de la pantalla y rendimiento, el MacBook Air de 15 pulgadas con chip M4 es un portátil que no decepciona. ¿Lo mejor de todo? Ahora tiene un 17 % de descuento, lo que supone un ahorro de 240 euros
Si le das mucha importante a la autonomía, este portátil es un acierto
Si bien lo primero que llama la atención al ver este equipo es su diseño elegante y ultrafino, lo mejor está en lo que lleva dentro, y es que chip M4 sorprende lo mucho que rinde para lo poco que consume. A diferencia de generaciones anteriores, el modelo base ahora viene con el doble de memoria RAM, y esto es algo que se agradece en los tiempos que corren. No solo garantiza poder trabajar con más programas abiertos, sino también hacerlo de forma más fluida a la hora de editar vídeo en 4K.
Cabe destacar que es compatible con Apple Intelligence, aunque no viene activado por defecto. Si finalmente compras este equipo y estás interesado en usar la IA, lo tendrás que activar manualmente desde el menú Ajustes. Ahora bien, como hemos dicho en más de una ocasión, tiene mucho margen de mejora. No obstante, cuenta con algunas funciones muy útiles, por ejemplo, la herramienta de escritura puede reescribir un texto o revisarlo.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
