Descubre las novedades más importantes que han llegado a Apple Music en iOS 26

La semana pasada, Apple lanzó iOS 26 de forma oficial para todos los iPhone compatibles. Esta reciente actualización destaca por el nuevo diseño Liquid Glass, así como por las novedades de Apple Intelligence en varias de las aplicaciones del sistema, como Mensajes o FaceTime. También ha traído mejoras a aplicaciones como Apple Music.

El servicio de música en streaming de la compañía se ha renovado en iOS 26 tanto a nivel de diseño como de funcionalidades. No solo ha recibido un soplo de aire fresco gracias a Liquid Glass, también es mejor gracias a nuevas funciones como la traducción de letras en vivo, AutoMix o las nuevas carátulas a pantalla completa en la pantalla de bloqueo.

Estas son las mejores novedades que han llegado recientemente a Apple Music

Si después de leer este artículo quieres cambiarte a Apple Music desde otro servicio, podrás hacerlo fácilmente. Recientemente se ha lanzado una opción que permite transferir toda tu biblioteca musical de otro servicio a Apple Music. Basta con entrar en la app Ajustes de tu iPhone, acceder a Apps y luego a Música. Dentro de Música tendrás que pulsar la opción Transferir música de otros servicios y seguir los pasos.

El cambio más notable de Apple Music ha sido quizá su nuevo aspecto gracias a Liquid Glass, un diseño que destaca por sus transparencias y que notarás, sobre todo, en el reproductor de la parte inferior. Por otro lado, otra de las novedades de diseño son las carátulas de los álbumes a pantalla completa en la pantalla de bloqueo. Para poder disfrutarlas basta con pulsar en la miniatura del álbum en el reproductor.

Así luce Apple Music en la pantalla de bloqueo Difoosion

Una de las funciones más destacadas es AutoMix, que podríamos definir como una evolución de Crossfade, la herramienta que elimina los silencios entre canciones. AutoMix, que viene activado por defecto, mezcla el final de una canción con el principio de la siguiente como lo haría un DJ. Sin embargo, lo hace de forma inteligente, solo cuando el resultado es óptimo, por lo que no lo notarás siempre. Además, para respetar a los artistas, su algoritmo detectará si has añadido un álbum completo a una lista y en ese caso no se activará.

Así se ve AutoMix en funcionamiento Difoosion

Apple Intelligence también ha llegado a Apple Music gracias a iOS 26. Esta versión incorpora traducción en vivo en muchas aplicaciones, entre ellas Apple Music. Gracias a las funciones de IA de la compañía, en las letras de algunas canciones aparecerá la traducción al español en tiempo real. Pero no acaba ahí, ya que Apple Intelligence también permite saber cómo se pronuncian las letras de determinadas canciones.

Elementos fijados en Apple Music Difoosion

Por último, llega la posibilidad de fijar elementos en nuestra Biblioteca. Se pueden fijar listas de reproducción, álbumes, artistas, etc. De esta forma, el acceso a nuestro contenido favorito se vuelve más fácil que nunca. Apple Music es una de las aplicaciones que más novedades ha recibido en los últimos meses y ahora resulta más sencillo que nunca suscribirse al servicio gracias a la nueva herramienta de transferencia de música.