Xiaomi tiene el mejor móvil de gama alta compacto de 2025 y vuelve a estar rebajado casi 200 euros

De todos los smartphones que han llegado este año, el Xiaomi 15 es uno de mis favoritos al tratarse de un gama alta súper completo y con un tamaño muy manejable en todo tipo de manos. Además, la buena noticia es que, si te das prisa, actualmente está disponible con un gran descuento por un precio mucho más accesible.

Este teléfono de Xiaomi ha sido una de las sorpresas anticipadas que nos ha dejado este 2025 y tiene argumentos de sobra para colocarse en los puestos más altos de la gama alta. Además, a pesar de tener un precio de venta recomendado de 1.099 euros en su versión con mayor capacidad, ahora lo podemos encontrar con un descuento de casi 200 euros que lo deja por unos ajustados 905 euros en Amazon. Mientras que en otros comercios como MediaMarkt, PcComponentes o la propia tienda oficial de la marca, se está vendiendo por unos 949,99 euros.

Compra el novedoso Xiaomi 15 con un descuento de casi el 20%

El Xiaomi 15 es de lo mejorcito que puedes encontrar ahora mismo si buscas un teléfono de gama alta muy compacto, diferenciándose así de la gran mayoría de marcas que llevan tiempo apostando por formatos más grandes. A esto debemos sumarle que tiene un diseño premium muy cuidado, con un marco de aluminio microcurvado que mejora el agarre un montón, un módulo de cámara cuadrado que sobresale ligeramente del chasis y una certificación IP68 para aguantar el ritmo en cualquier entorno.

La pantalla es otro de los apartados estrella de este teléfono, pues monta un panel AMOLED de 6,36 pulgadas que nos garantiza una de las mejores experiencias visuales en un dispositivo móvil al ofrecernos una resolución 1.5K (2.670 x 1.200 px), una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits. Y para sacarlo con tranquilidad del bolsillo o dejarlo apoyado en cualquier mesa, viene protegida con un cristal reforzado Longjing Glass desarrollado por la propia Xiaomi.

En su interior nos encontramos instalado un procesador Snapdragon 8 Elite que vuela en todo tipo tareas, aplicaciones o juegos, el cual se acompaña de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Así que la fluidez en multitarea y el espacio para guardar una gran cantidad de archivos está más que asegurado. Todo sin pasar por alto que funciona con HyperOS 2.0, la nueva capa de personalización de Xiaomi basada en Android 15, aunque pronto se podrá actualizar a Android 16.

Por otro lado, su tamaño no ha supuesto un recorte en la autonomía. Lleva incorporada una batería de 5.240 mAh que llega a brindarnos hasta dos días de uso moderado, algo que no es nada común en móviles compactos. Y por si no fuese suficiente, admite una carga rápida de 90 W e inalámbrica de 50 W para reducir los tiempos de espera.

El apartado fotográfico de este Xiaomi 15 es otro de los puntos más fuertes de este dispositivo. Dispone de una triple cámara trasera de nuevo en colaboración con Leica, a la que le dan forma un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.6, un ultra gran angular también de 50 MP con 115º de visión, y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3x. Y mucho ojo, nos permite grabar hasta en 8K a 30 fps o hacer tomas en cámara lenta que quedan espectaculares. Por su parte, la cámara frontal de 32 MP no se queda atrás y es ideal para hacer selfies en cualquier ocasión.

