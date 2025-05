Opiniones sobre Opti-Men: uno de los mejores multivitamínicos

Opti-Men es uno de los suplementos de vitaminas o multivitamínicos más completos del mercado. Fabricado por la prestigiosa marca Optimun Nutrition, ofrece unos ingredientes cuidadosamente seleccionados y una formulación a la altura de los entrenos más intensos.

Hemos querido conocer qué características ofrece este suplemento y cuáles son las razones que lo hacen ser uno de los más completos en su categoría.

Este multivitamínico, como su propio nombre indica, se desarrolla centrándose en la mejora de todos los aspectos, no solo el rendimiento físico, sino también la virilidad, salud, niveles de energía, etcétera. La marca ON es conocida por suplementos como las proteínas On whey gold standard, consideradas como unas de las mejores proteínas de suero de leche del mercado desde hace ya varios años.

Composición de Opti-Men

Vamos a analizar cuáles son los ingredientes que incluye Opti-Men. En este caso, este suplemento contiene 4 mezclas de ingredientes.

Información Nutricional de OPTI-MEN

Tamaño del servicio: 3 cápsulas

Tomas por envase: 60

Vitaminas

Vitamina A: 10.000 IU (200% CDR)

10.000 IU (200% CDR) Vitamina C: 300 mg (500% CDR)

300 mg (500% CDR) Vitamina D: 1500 IU (75% CDR)

1500 IU (75% CDR) Vitamina E: 200 UI (665% CDR)

200 UI (665% CDR) Vitamina K: 75 mcg (90% CDR)

75 mcg (90% CDR) Tiamina (B1): 75 mg (5000% CDR)

75 mg (5000% CDR) Riboflavina (B2): 75 mg (4410% CDR)

75 mg (4410% CDR) Niacina (B3): 75 mg (375% CDR)

75 mg (375% CDR) Ácido fólico (B9): 600 mcg (150% CDR)

600 mcg (150% CDR) Vitamina B12: 100 mcg (1665% CDR)

100 mcg (1665% CDR) Biotina: 300 mcg (100% CDR)

300 mcg (100% CDR) Ácido pantoténico (B5): 75 mg (750% CDR)

Minerales

Calcio : 50 mg (20% CDR)

: 50 mg (20% CDR) Yodo : 150 mcg (100% CDR)

: 150 mcg (100% CDR) Magnesio : 80 mg (25% CDR)

: 80 mg (25% CDR) Zinc : 15 mg (200% CDR)

: 15 mg (200% CDR) Selenio : 200 mcg (285% CDR)

: 200 mcg (285% CDR) Cobre : 2 mg (100% CDR)

: 2 mg (100% CDR) Molibdeno : 80 mcg (110% CDR)

: 80 mcg (110% CDR) Cromo : 120 mcg (CDR no establecida)

: 120 mcg (CDR no establecida) Boro : 2 mg (CDR no establecida)

: 2 mg (CDR no establecida) Vanadio: 100 mcg (CDR no establecida)

Carotenoides y antioxidantes

Licopeno : 500 mcg

: 500 mcg Alfacaroteno : 140 mcg

: 140 mcg Criptoxantina : 34 mcg

: 34 mcg Zeaxantina : 28 mcg

: 28 mcg Luteína: 500 mcg

Otros compuestos

Ácido alfa lipoico : 25 mg

: 25 mg PABA (ácido paraaminobenzoico) : 10 mg

: 10 mg Colina (bitartrato ): 10 mg

): 10 mg Inositol: 10 mg

Mezcla de aminoácidos (800 mg)

L-Arginina, L-Glutamina, L-Valina, L-Leucina, L-Isoleucina, Cistina, L-Lisina, L-Treonina

Mezcla de hierbas (525 mg)

Serenoa, diamina, ginseng coreano, ciruelo africano, ginkgo biloba, ostra cruda, ortiga verde, semillas de calabaza

Mezcla de plantas (240 mg)

Bioflavonoides de cítricos, ajo, té verde, pepitas de uva, mora, arándano, zanahoria, papaya, espinaca, piña, frutos silvestres, brócoli, coliflor, col de Bruselas, manzana, kiwi, uva, naranja

Mezcla de enzimas (50 mg)

Papaína, bromelaína, alfa-amilasa, lipasa

Notas

CDR : Cantidad Diaria Recomendada (basada en una dieta de 2000 kcal)

: Cantidad Diaria Recomendada (basada en una dieta de 2000 kcal) Algunos ingredientes no tienen CDR establecida

Otros ingredientes: ácido esteárico, hidroxipropilmetilcelulosa, croscarmelosa sódica, gelatina, estearato de magnesio, goma de acacia, sílice

Viri-blend

Esta mezcla tiene 525 mg de 8, concentrados de hierbas como ginseng, uno de los energizantes más potentes del mundo, saw palmetto, damiana y el famoso ginkgo biloba. Damiana y el Ginseng ayudan deseo sexual y la libido mientras que el ginkgo biloba mejora el flujo sanguíneo y la capacidad mental.

Es uno de los multivitamínicos en este sentido de todos los que hemos analizado. Mezcla de aminoácidos: Esta mezcla tiene 8 aminoácidos esenciales, entre ellos la arginina, glutamina y BCAA. Estos aminoácidos son los "bloques" que construyen la masa muscular y son indispensables para la recuperación y ganancia de masa muscular.

Phyto-blend

Esta mezcla contiene 240 mg de extractos de plantas y verduras, siendo la más importante: col, kiwi, polvo de zanahoria, bayas de saúco, ajo, entre otros muchos. Esta mezcla tiene la función de cubrir las más importantes de estos nutrientes, sobre todo para la gente que no suele consumir frutas y verduras con demasiada frecuencia.

Enzy-blend

Esta mezcla contiene 50 mg de varias enzimas digestivas. Estas enzimas ayudan en la digestión de los alimentos, ayudando al flujo intestinal y ayudando de forma indirecta en el rendimiento deportivo. Además, las enzimas digestivas ayudan a mayor absorción de nutrientes en general, incluyendo los carbohidratos y proteínas.

Además, Opti-Men también incluye numerosas vitaminas y minerales, incluyendo un complejo de vitaminas del grupo B, que actúan como un catalizador de energía para el cuerpo. En total, Opti-Men contiene más de 75 ingredientes activos.

Cómo tomar Opti-Men

Opción 1: Tomar tres cápsulas repartidas a lo largo del día, así como las comidas. Por servirnos de un ejemplo, 1 con el desayuno, 1 con el alimento del mediodía y 1 con la cena.

Tomar tres cápsulas repartidas a lo largo del día, así como las comidas. Por servirnos de un ejemplo, 1 con el desayuno, 1 con el alimento del mediodía y 1 con la cena. Opción 2: Efectuar una única toma de tres cápsulas por la mañana con el desayuno.

En el momento de tomarlo, lo idóneo es hacerlo inmediatamente antes de las comidas para aprovechar las enzimas que contiene este suplemento, las que facilitan la digestión y absorción de los nutrientes.

Depende del tipo de ejercicio que hagas incluso con dos tabletas puede llegar a ser suficiente y no es necesario tomar 3, ya que en algunas vitaminas supera los valores nutricionales recomendados, que son inferiores a los que un deportista necesita habitualmente.

Con esto lo que queremos decir es que si tenemos un desgaste físico bastante grande, este suplemento cubrirá una gran parte de nuestras necesidades de vitaminas. Si la intensidad de nuestros entrenos no es muy elevada, con la toma de 1 o dos cápsulas al día serían suficientes.

Opiniones sobre Opti-Men

Debido a todas estas características y por poseer una fórmula completa, muy superior a otros multivitamínicos en el mercado, vemos a Opti-Men como uno de los mejores multivitamínicos del mercado, ligeramente por debajo de Animal Pak aunque sin duda un importante aliado en la suplementación de cualquier atleta.

Todas las opiniones que hemos recogido así lo avalan, considerándolo una de las mejores opciones a la hora de elegir un suplemento de este tipo.

¿Por qué debería tomar un multivitamínico?

Los suplementos multivitamínicos son considerados como los pilares de la suplementación, ya que poseen en su fórmula vitaminas y minerales esenciales para el buen funcionamiento del organismo y especialmente para mejorar su rendimiento deportivo. Es muy complicado lograr los niveles adecuados de todas las vitaminas y minerales exclusivamente a través de la dieta.

Usando un multivitamínico como Opti-Men, puedes estar seguro de estar consumiendo todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar en su nivel máximo y obtener los mejores resultados.

Muchas personas subestiman el poder de los multivitamínicos, pero aquellos que hacen uso de este tipo de suplemento notan una mejora en diversos ámbitos, tales como los niveles de fuerza, los niveles de energía, mejora en el rendimiento, definición muscular y mejora incluso estado de ánimo y rendimiento sexual.

Especialmente aquellas personas que siguen dietas estrictas, los niveles de ciertas vitaminas en el cuerpo son indispensables, incluyendo las vitaminas más importantes para el funcionamiento del organismo.

