El HONOR 400 Pro baja de precio y muchos lo llaman ya “el móvil que parece de 900 euros pero no lo es”

El mercado de smartphones lleva tiempo acostumbrándonos a pagar más de 900 euros por un gama alta con cámara potente, batería generosa y carga ultrarrápida. Por eso sorprende que el HONOR 400 Pro haya bajado a los 451 euros en AliExpress, cuando su precio habitual ronda los 739. Un recorte que lo convierte en uno de los modelos más interesantes del año, con especificaciones que rivalizan directamente con móviles mucho más caros.

Un diseño premium con músculo técnico de sobra

Honor 400 Pro 5G AliExpress AliExpress

Lo primero que impresiona es su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz, con resolución de 2800 × 1280 píxeles, fluida y brillante incluso en exteriores. Bajo el capó monta el Snapdragon 8 Gen 3, el chip estrella de Qualcomm en 2025, acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. En la práctica, hablamos de potencia de sobra tanto para gaming como para trabajo multitarea sin compromisos.

La batería de 6.000 mAh con carga de 100 W es otro de sus grandes atractivos: aguanta más de un día de uso intensivo y puede cargarse en minutos, algo que pocos modelos ofrecen en este rango de precio.

Una cámara pensada para quienes exigen resultados

El apartado fotográfico es uno de sus argumentos más potentes: un sensor principal de 200 MP con inteligencia artificial y estabilización, acompañado de un segundo sensor de 50 MP, que permiten obtener imágenes con gran nivel de detalle incluso en condiciones difíciles. A esto se suma una cámara frontal de 50 MP, lo que lo convierte en una apuesta clara para quienes usan el móvil tanto para redes sociales como para videollamadas de calidad.

¿Un “flagship killer” en toda regla?

Con diseño estilizado, apenas 8,1 mm de grosor y 205 gramos de peso, el HONOR 400 Pro se siente como un móvil de gama alta en la mano. Su compatibilidad con eSIM, NFC, WiFi 6 y la promesa de actualizaciones bajo MagicOS 9.0 lo consolidan como una propuesta completa y madura.

Que cueste prácticamente la mitad de lo que solemos pagar por móviles de prestaciones similares explica por qué muchos lo están llamando ya “el móvil de 900 euros que en realidad no lo es”. Y con la rebaja actual, es difícil no mirarlo como una de las compras más sensatas de 2025 en la gama premium.

