El pendrive dual Movespeed de 1TB que muchos comparan con un SSD baja fuerte de precio
Una memoria portátil que guarda 1 TB y transfiere archivos como si llevaras un SSD en el bolsillo
Quien todavía piensa que un pendrive es solo para pasar un par de documentos, no ha probado este Movespeed WID 10. Con 1 TB de capacidad, velocidades de hasta 1.000 MB/s y doble interfaz USB-C y USB-A, es prácticamente un SSD externo disfrazado de memoria USB. Su precio en AliExpress ha bajado de los 135€ a solo 70,1€ aplicando el código BSDES04, lo que lo convierte en una de las mejores opciones de almacenamiento portátil del momento.
Lo que más llama la atención de este modelo
- Velocidad de hasta 1.000 MB/s, capaz de mover 1 GB en apenas un segundo. Ideal para vídeos 4K o grandes bibliotecas de fotos.
- Doble puerto (USB-C y USB-A), perfecto para saltar de un portátil moderno a un PC más antiguo sin adaptadores.
- Diseño push-pull de 3 etapas, que protege las conexiones y evita perder tapas.
- Chip de grado SSD en carcasa de aleación de zinc, resistente a caídas, polvo y calor.
- Compatibilidad universal, desde móviles Android y iPhone 15/16 Pro hasta consolas como PS5, televisores o coches.
- Soporte para grabación 4K ProRes HDR en iPhone, guardando los vídeos directamente sin pasar por la memoria interna del móvil.
Un dispositivo pensado para todo
Este Movespeed no es solo un pendrive rápido: es un almacenamiento todoterreno. Sirve para editar vídeos directamente desde él, hacer copias de seguridad de juegos, llevar archivos de trabajo siempre encima o incluso ampliar la memoria de un portátil ligero. Su tamaño (72 mm y 53 g) lo hace muy fácil de llevar colgado en un cordón o en el bolsillo.
Además, al ser plug & play, no necesita cables ni software adicional: basta con conectarlo y empezar a usarlo. Y con sus 5 años de garantía y servicio postventa 24/7, gana todavía más puntos en fiabilidad.
En definitiva, hablamos de un pendrive que juega en otra liga: compacto como una memoria USB, rápido como un SSD y con la versatilidad de dos puertos que lo hacen compatible con casi cualquier dispositivo.
