¿Qué móvil elegir por menos de 250 euros si quieres carga rápida de verdad y una pantalla grande?

Si buscas un móvil por menos de 250 euros, la mayoría cumple… pero pocos sorprenden. Por eso este POCO X7 Pro 5G, ahora por 245,78€ (antes 400€), está llamando tanto la atención: una pantalla grande AMOLED, una batería generosa y, sobre todo, una carga rápida de 90W que no es marketing, sino algo que realmente cambia la experiencia diaria. Eso sí, llega sin cargador, siguiendo la norma europea que entra en vigor en 2025.

Un móvil pensado para quienes usan mucho la pantalla y odian quedarse sin batería a mitad del día

POCO X7 Pro Xiaomi

El POCO X7 Pro es de esos teléfonos que te gustan desde el primer momento si usas mucho el móvil para ver vídeos, redes o trabajar fuera de casa. Su panel AMOLED de 6,67” con 120Hz da una sensación de fluidez que normalmente solo encuentras en modelos mucho más caros. Para leer, ver mapas, editar fotos o simplemente moverte entre apps, la pantalla se nota cómoda y luminosa.

La batería de 6000mAh es otro punto clave. Es grande y aguanta perfectamente jornadas largas, incluso si tiras de datos, cámara y brillo alto. Y cuando necesitas recargar, la carga rápida de 90W hace que pases del “casi vacío” a un nivel usable en cuestión de minutos. Es especialmente práctica en días intensos, cuando no tienes tiempo de dejar el móvil una hora enchufado.

El procesador Dimensity 8400 Ultra ofrece un rendimiento más que suficiente para multitarea, apps exigentes y juegos casuales. No es un tope de gama, pero sí da una sensación de movilidad ágil que muchos valoran más que los números en ficha técnica. Las opciones de 256GB o 512GB evitan estar borrando fotos cada poco, algo que se agradece si grabas vídeo o usas muchas apps.

En fotografía, los 50MP permiten capturar escenas con buen detalle y colores naturales. Para un móvil de este rango, rinde especialmente bien en exteriores o en situaciones cotidianas como retratos, conciertos o viajes. Y la conectividad 5G, NFC y Bluetooth modernos lo convierten en un dispositivo preparado para varios años de uso.

Un detalle importante es la ausencia de cargador, algo que responde a la nueva normativa europea para reducir residuos tecnológicos. Si ya tienes un cargador rápido compatible, puedes seguir usándolo; si no, es posible adquirir uno aparte, lo que muchos prefieren antes que pagar más por el móvil.

Un móvil muy completo para quienes quieren algo potente sin gastar de más

El POCO X7 Pro se ha convertido en una de las opciones más sensatas por debajo de 250 euros: pantalla grande, batería que dura, carga rápida real y un rendimiento estable. Si buscas un móvil funcional que acompañe bien en el día a día, es de los que encajan sin pensarlo demasiado.

