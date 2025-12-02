Tecnología
Quienes buscaban una tablet barata para todo están apostando por este modelo Android de 10 pulgadas con un 53% de descuento
Una opción muy completa para uso diario que sorprende por todo lo que incluye por menos de 80 euros
La búsqueda de una tablet “para todo” suele acabar en precios altos o en modelos que se quedan cortos en cuanto a memoria, velocidad o accesorios. Por eso este pack está llamando tanta atención: una tablet Android de 10 pulgadas, con 20GB de RAM combinada, 128GB de almacenamiento, conectividad rápida y accesorios incluidos, ahora por 75,88€ tras un 53% de descuento. Para quienes necesitan un dispositivo económico para estudiar, trabajar ligero, ver contenido o navegar, esta alternativa está encontrando su hueco.
Qué ofrece esta tablet y por qué está destacando frente a otras en su rango de precio
Lo que sorprende primero es la configuración: 20GB de RAM (expandida) y 128GB de memoria interna, ampliables a 2TB mediante tarjeta TF. En un dispositivo de este precio, encontrar tanta capacidad es poco habitual, y permite instalar apps, guardar documentos, fotos, vídeos o descargar contenido sin preocuparte del espacio a corto plazo.
La pantalla de 10 pulgadas con panel IPS a 1280×800 está pensada para quienes consumen contenido multimedia, clases online o videollamadas. No es una pantalla de gama alta, pero ofrece buenos ángulos y una nitidez suficiente para estudiar, leer o ver series cómodamente.
En cuanto a la experiencia de uso, incorpora un procesador Octa-Core, conexión WiFi 5G, Bluetooth 5.0 y Widevine L1, algo clave si quieres ver contenido de plataformas en buena calidad. Además, incluye funciones prácticas como el desbloqueo por reconocimiento facial (Faciale ID) y GMS certificado, lo que significa acceso pleno a apps de Google sin trucos ni instalaciones raras.
El pack viene con teclado y ratón, convirtiéndola en una opción muy cómoda para escribir correos, hacer trabajos escolares, tomar apuntes o llevar una pequeña “oficina portátil” sin necesidad de gastar en accesorios extra.
Para quién es ideal este modelo… y qué usos cubre realmente por menos de 80€
Este tipo de tablet funciona especialmente bien para quienes necesitan un dispositivo versátil y económico para tareas cotidianas: estudiar, leer, hacer videollamadas, navegar, revisar documentos, gestionar correo o ver contenido. Es una buena opción para estudiantes que quieren algo más cómodo que el móvil, para adultos que necesitan una herramienta sencilla para el día a día o incluso como segunda tablet para casa.
El teclado y el ratón amplían todavía más sus posibilidades: permiten usarla como un pequeño portátil para trabajos ligeros, crear presentaciones, escribir textos o moverse de forma más cómoda por apps y menús. El almacenamiento ampliable hasta 2TB también es interesante para quienes guardan muchos documentos, fotos o material de clases.
Para familias, puede ser una tablet útil para niños o adolescentes que necesitan un dispositivo para deberes y entretenimiento. Y para quienes viajan, su tamaño y ligereza permiten llevarla fácilmente en la mochila sin depender de un portátil más pesado.
La cámara 5MP + 8MP cumple para videollamadas y uso básico, y la batería está pensada para llegar al día con un uso moderado. Es un modelo práctico, sencillo y orientado a resolver muchas pequeñas tareas del día a día sin complicaciones.
Al final, esta tablet convence por pura lógica: buena memoria, accesorios incluidos y un precio muy bajo para lo que ofrece. Si buscas una alternativa económica que sirva un poco para todo, este descuento puede ser un acierto para el día a día.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
