El Samsung Galaxy S25 Ultra roza su mínimo histórico en pleno Black Friday y deja temblando a la gama premium

El Black Friday suele traer rebajas importantes, pero lo del Samsung Galaxy S25 Ultra está en otra liga. La versión con Snapdragon 8 Elite, pantalla LTPO AMOLED 2X de 6,9 pulgadas y cámara cuádruple de 200 MP se ha desplomado como pocas veces, acercándose a su precio mínimo histórico en AliExpress (código BFES70). Un golpe directo a la gama premium justo cuando nadie lo esperaba.

Un “Ultra” que por fin hace honor al nombre

Samsung Galaxy S25 Ultra. Amazon.

El S25 Ultra es de esos teléfonos que justifican su fama en cuanto lo usas cinco minutos. La pantalla LTPO 2X es literalmente un panel de cine en el bolsillo (o casi), capaz de bajar hasta 1 Hz para ahorrar batería y subir a 120 Hz cuando necesitas fluidez total. No es solo grande: es de los paneles más equilibrados que Samsung ha puesto en un móvil.

En rendimiento va sobradísimo. El Snapdragon 8 Elite, fabricado en 3 nm, es la clase de procesador que no se despeina ni con edición de vídeo 4K, ni con juegos pesados, ni con multitarea salvaje. Y teniendo detrás 7 años de actualizaciones, hablamos de un móvil pensado para durar más que muchas suscripciones de streaming.

La cámara es otro de sus argumentos fuertes: 200 MP para el sensor principal, un teleobjetivo doble y un ultra gran angular que ya no se queda atrás. Aquí Samsung afina donde más brilla: detalle, zoom realista y un modo noche cada vez más natural. Es el típico móvil con el que haces una foto casual y te preguntas por qué tus viajes de hace 5 años no lucen igual.

La batería de 5000 mAh no inventa nada, pero rinde excelente gracias al LTPO y al procesador eficiente. Suma carga rápida, inalámbrica y compatibilidad Qi2, y tienes un equilibrio que en el día a día se nota más que cualquier cifra en ficha técnica. Y sí, es la versión Hong Kong, pero totalmente compatible con Google, NFC, dual SIM y todas las bandas necesarias.

