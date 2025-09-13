El taladro percutor sin cable tan barato que merece estar en cualquier cajón de herramientas

Tener un taladro a mano puede marcar la diferencia entre improvisar con lo que hay o resolver una chapuza en minutos. Lo sorprendente es que ya no hace falta gastar demasiado para contar con un modelo versátil: este taladro percutor inalámbrico de 28V se ha convertido en uno de los más buscados en AliExpress gracias a su bajo precio y a un pack que viene bastante completo.

Ligero pero capaz de enfrentarse a trabajos exigentes

Taladro percutor AliExpress AliExpress AliExpress

Con un par de 48 Nm y dos velocidades (de 0 a 350 rpm y de 0 a 1.350 rpm), este taladro cubre desde tareas delicadas como atornillar muebles hasta trabajos que requieren más fuerza. Su diseño compacto lo hace manejable incluso para quienes no están acostumbrados a utilizar herramientas eléctricas, mientras que la función de percusión lo convierte en un aliado válido también en materiales más duros.

Uno de sus puntos fuertes es que el paquete incluye dos baterías de iones de litio de 1.300 mAh cada una, lo que permite alternarlas y no interrumpir la tarea cuando una se descarga. El cargador rápido y el diseño inalámbrico aseguran libertad de movimiento, algo especialmente útil si el trabajo es en exteriores o en rincones donde no hay enchufes cerca.

Más allá del taladro y las baterías, el set añade 24 accesorios que cubren brocas, puntas y otras piezas básicas para empezar a trabajar de inmediato. Todo ello lo convierte en una opción ideal como primer taladro para casa o como herramienta de repuesto en un taller más completo.

En definitiva, un modelo sencillo, barato y práctico que resuelve desde colgar un cuadro hasta montar un mueble, con la ventaja de no depender de cables y con la seguridad de contar siempre con una batería de repuesto cargada.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.