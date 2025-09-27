¿Taladro percutor, destornillador y mini herramienta en uno? Este cuesta menos de 25 euros

Si alguna vez has tenido que colgar un cuadro, montar un mueble o apretar un tornillo rebelde, sabrás lo práctico que es tener una herramienta eléctrica a mano. Lo curioso de este modelo es que no estamos hablando de un taladro profesional de 200 €, sino de un mini taladro inalámbrico de 28 V que funciona como percutor, destornillador y taladro al mismo tiempo, y que además cuesta 24,57 € en AliExpress.

Una herramienta pequeña pero muy completa

Taladro de impacto inalámbrico de 28V AliExpress AliExpress

El kit viene preparado para que no falte nada: incluye el taladro, dos baterías de iones de litio, un cargador y un set de 24 accesorios entre brocas y puntas. Esto lo convierte en una opción muy práctica para cualquier reparación casera o montaje ocasional.

Potencia suficiente: torque de 48 y dos velocidades (0-350 rpm y 0-1350 rpm) que permiten pasar de trabajos de precisión a tareas algo más exigentes.

torque de 48 y dos velocidades (0-350 rpm y 0-1350 rpm) que permiten pasar de trabajos de precisión a tareas algo más exigentes. Percusión ligera: suficiente para taladrar superficies como ladrillo o mampostería blanda sin depender de un taladro grande.

suficiente para taladrar superficies como ladrillo o mampostería blanda sin depender de un taladro grande. Uso como destornillador eléctrico: perfecto para montar muebles en minutos sin dejarte la muñeca.

perfecto para montar muebles en minutos sin dejarte la muñeca. Diseño compacto e inalámbrico: con solo 1,3 kg y batería recargable, resulta cómodo incluso en espacios reducidos.

Ideal para casa, bricolaje ligero y principiantes

No es un taladro pensado para obras mayores ni reformas, pero sí es la típica herramienta que resuelve el día a día: montar un armario, taladrar la pared para una balda, ajustar tornillos de la bici o incluso trabajar en proyectos de bricolaje creativo. Y con dos baterías incluidas, siempre tienes una cargando mientras usas la otra.

En definitiva, hablamos de un combo económico y polivalente: un único aparato que hace de martillo percutor, destornillador y mini taladro sin cables, y que cuesta lo mismo que salir a cenar.

