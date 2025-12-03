El Trust Vaiya aparece rebajado y vuelvo a valorar el numpad: ese amigo que solo echas en falta cuando no está

Llevo tiempo probando formatos compactos, teclados del 60% y diseños sin numpad que, en teoría, liberan espacio y favorecen una postura más natural. Sin embargo, el Trust Vaiya me ha recordado algo que había olvidado: hay situaciones en las que el teclado numérico sigue siendo insustituible, especialmente cuando trabajas con datos, tablas o cualquier tipo de formulario repetitivo. Su llegada ha supuesto un pequeño reajuste en mi escritorio, pero también una mejora real en mi flujo de trabajo.

El valor de recuperar el teclado completo

Tras meses utilizando teclados compactos, volver a disponer de un numpad me ha resultado sorprendentemente útil. Es más eficiente introducir cifras con precisión, navegar por celdas o realizar operaciones rápidas. No solo acelera tareas habituales: también reduce la fricción mental cuando se trabaja con procesos repetitivos.

Las teclas tipo tijera aportan una pulsación discreta y estable, similar a la de un portátil de gama alta. Esta sensación, unida al diseño de perfil bajo, facilita escribir durante largos periodos sin fatiga y sin el sonido de un teclado mecánico, lo cual se agradece en entornos de teletrabajo compartido.

Manejo multidispositivo sin complicaciones

El Vaiya se integra de forma natural en un entorno híbrido. En mi caso, alterno entre ordenador principal, portátil y tablet, y tener la posibilidad de conectar hasta cuatro dispositivos (2,4 GHz + tres canales Bluetooth) simplifica la transición entre tareas. Basta un toque para cambiar de equipo, lo que evita reconectar periféricos continuamente o depender de varios teclados sobre la mesa.

La compatibilidad con Windows, macOS, Android, iOS e iPadOS consigue que funcione como un “teclado universal” real, algo que no es tan habitual como parece.

Autonomía pensada para olvidarse del cargador

Otro aspecto que he podido comprobar es la autonomía. El tiempo estimado (hasta seis meses por carga) resulta plausible teniendo en cuenta el consumo de un teclado de membrana y su uso cotidiano. Además, puede seguir utilizándose mientras se carga, un detalle práctico que evita interrupciones.

El puerto de carga y la gestión energética están bien resueltos: el teclado no exige estar pendiente de él, que al final es lo mejor que se puede decir de cualquier batería.

Una propuesta más sostenible sin perder prestaciones

El 55% de plástico reciclado no es solo una cifra; el acabado del teclado transmite solidez y coherencia con una línea de productos más responsables. No he percibido flexiones ni ruidos indeseados al teclear, y el diseño mantiene una estética discreta y profesional.

Es un accesorio que encaja en un puesto de trabajo moderno, tanto en oficinas como en espacios domésticos, y que combina funcionalidad con un enfoque más sostenible sin comprometer su rendimiento.

Un teclado equilibrado para quienes necesitan versatilidad y comodidad

Después de utilizar el Trust Vaiya en varias sesiones de trabajo, mi impresión es clara: es un teclado que encuentra su lugar entre quienes necesitan multidispositivo, comodidad de escritura y un numpad funcional sin abandonar un diseño ligero y silencioso. Recuperar el teclado numérico ha sido más útil de lo que esperaba, y la conectividad múltiple facilita un flujo de trabajo más continuo. Es un periférico equilibrado, práctico y bien planteado, especialmente para quienes buscan un teclado que se adapte a diferentes dispositivos sin complicar la mesa.

