Aproveché la oferta del Trust Bayo+ y descubrí que un ratón vertical es menos raro y más cómodo de lo que imaginaba

Probé el Trust Bayo+ por pura necesidad: demasiadas horas teletrabajando y una muñeca que llevaba tiempo avisando. Pensé que sería un experimento breve, pero tras varios días utilizándolo he acabado incorporándolo a mi rutina. Su forma vertical me parecía extraña sobre el papel, pero en el uso diario encaja mejor de lo que esperaba, sobre todo si pasas horas delante del ordenador.

Mi primera impresión: “¿En serio voy a trabajar con esto?”

Lo confieso: cuando lo saqué de la caja, me dio esa sensación de estar a punto de pilotar una nave espacial. Pero en cuanto apoyé la mano, entendí la gracia del diseño.

El ángulo de 57º no es un capricho: te coloca la muñeca en posición natural, evitando ese giro extraño que hacemos con los ratones planos. La primera hora fue curiosa, pero cero torpeza. Al final del día, noté algo que llevaba meses sin notar: la mano no estaba cansada.

El reposapulgar también ayuda muchísimo. La sensación es más de “agarrar un mando” que de empujar un ratón.

En teletrabajo la diferencia se nota más de lo que esperaba

Trabajo con muchas pestañas, documentos, saltos entre apps… y el cambio se nota justo ahí. No es que haga magia, pero sí elimina ese microesfuerzo que vas acumulando sin darte cuenta.

Lo que más he apreciado:

Nada de tensión después de varias horas.

después de varias horas. Movimientos más precisos cuando trabajo con texto o edición ligera.

cuando trabajo con texto o edición ligera. Cero molestias al final del día, incluso después de sesiones largas de teclado y ratón.

al final del día, incluso después de sesiones largas de teclado y ratón. Y algo clave: está aprobado por Ergocert, que no es marketing vacío sino una garantía real de ergonomía.

La multitarea sin cables que no sabía que necesitaba

Yo suelo usar portátil, monitor externo y alguna vez tiro del iPad. Pues el Bayo+ me sorprendió porque permite conectar hasta tres dispositivos a la vez:

Un dongle RF 2.4GHz,

RF 2.4GHz, Y dos conexiones Bluetooth.

Voy cambiando con un botón y listo.

Si teletrabajas moviéndote entre equipos, esto es oro. No dependes de puertos USB ni cables, y funciona igual de bien en Mac, Windows e incluso tablets.

La batería y los materiales, dos cosas en las que normalmente no pienso… hasta que fallan

Aquí también sorprende. El Trust Bayo+ viene con batería recargable que dura perfectamente hasta tres meses, y si un día vas tarde y te has quedado seco, cinco minutos de carga te dan 8 horas de uso. Literalmente un café y sigues.

Y un detalle que suma: está hecho con 53 % de plástico reciclado. No vas a salvar el planeta por usarlo, pero se agradece cuando una marca apuesta por algo más responsable sin subir precios.

La precisión: del trabajo fino al modo “voy con prisas”

El ajuste de sensibilidad (de 800 a 2400 ppp) no es extravagante, pero sí suficiente para adaptarse al tipo de tarea:

800–1200 ppp para mover el cursor con calma entre documentos.

para mover el cursor con calma entre documentos. 1600–2400 ppp para días rápidos o pantallas grandes.

El desplazamiento es suave, silencioso y muy predecible. No he tenido un solo salto extraño ni retraso, ni siquiera por Bluetooth.

El Trust Bayo+ ha pasado de ser una curiosidad a convertirse en una herramienta que realmente mejora mi forma de trabajar. No es un accesorio llamativo ni pretende serlo: simplemente hace que largas sesiones frente al ordenador sean más llevaderas, con una ergonomía que se nota desde el primer día y una versatilidad que se agradece en entornos de teletrabajo. La combinación de comodidad, buena autonomía y conectividad múltiple lo convierte en un ratón que justifica su hueco en el escritorio, especialmente si buscas algo que cuide tus manos sin complicar tu rutina.

