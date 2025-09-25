Vuelve 'Poquita fe': así arranca la temporada 2 de la comedia más premiada de Movistar Plus+

Hoy 25 de septiembre, Movistar Plus+ estrena la segunda temporada de Poquita fe, una de las series más queridas y reconocidas de los últimos años. Con Ondas y Feroz a la mejor comedia en su debut, la ficción creada por Pepón Montero y Juan Maidagán vuelve con ocho capítulos de 15 minutos que reafirman su estilo: humor costumbrista, ternura incómoda y personajes que parecen salidos de la vida real.

Raúl Cimas y Esperanza Pedreño vuelven como José Ramón y Berta, una pareja corriente atrapada en un nuevo lío vital. Esta vez, sin piso propio, deben mudarse con los suegros… hasta que, por sorpresa, aparece también la cuñada para instalarse con ellos. El choque está servido.

Sinopsis de la temporada 2

Han pasado tres meses desde el final de la primera temporada y la crisis de pareja no está cerrada. A José Ramón y Berta los echan de su piso, y mientras esperan que se libere otro al lado del que tenían, se refugian en casa de los padres de ella. La convivencia, complicada de por sí, se convierte en una auténtica prueba de fuego cuando llega la cuñada a compartir techo.

Entre cenas incómodas, discusiones pequeñas que se hacen grandes y silencios que lo dicen todo, Poquita fe vuelve a mostrar la grandeza de lo mínimo, retratando a personas normales en situaciones que cualquiera puede reconocer.

Una comedia que habla de nosotros

En un panorama televisivo lleno de héroes imposibles, villanos carismáticos y giros espectaculares, Poquita fe destaca por todo lo contrario: reírse (y emocionarse) con la rutina. Berta es maestra de infantil, José Ramón guardia de seguridad; su vida transcurre entre sofás, cenas familiares y problemas comunes como el precio de la vivienda.

Pero es ahí donde la serie se hace grande: reivindica lo cotidiano, lo que a menudo queda fuera de las pantallas. Y lo hace con una mirada cómplice que convierte la incomodidad en carcajada.

Movistar Plus+, mucho más que comedia

Poquita fe es solo una muestra del tipo de historias que ofrece Movistar Plus+. La suscripción, disponible por 9,99 € al mes, incluye:

Un estreno de cine al día y las mejores series nacionales e internacionales.

El mejor deporte: un partido de LALIGA EA SPORTS por jornada, LALIGA HYPERMOTION al completo, Champions , Premier League, Euroliga, tenis, pádel, golf, NFL y mucho más.

por jornada, al completo, , Más de 80 canales temáticos y todos los contenidos en abierto.

y todos los contenidos en abierto. Dos reproducciones simultáneas y posibilidad de ver offline.

Una cita imprescindible desde hoy

Con episodios breves y fáciles de devorar, la segunda temporada de Poquita fe es la excusa perfecta para engancharse a Movistar Plus+ este otoño. Humor inteligente, personajes reconocibles y una mirada tierna e irónica a la vida real que ya conquistó crítica y público.

Hoy 25 de septiembre vuelve Poquita fe. Y no hay mejor plan de miércoles que acompañar a José Ramón y Berta en su desastre cotidiano.

