Los empresarios creen que la Comunitat debería recibir más fondos estatales por el Covid-19

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha considerado hoy que la Comunitat Valenciana debería haberse visto más beneficiada en el reparto de los 16.000 millones del fondo Covid-19 del Gobierno, debido la “crónica infrafinanciación” que padece .

“Si hemos tenido más gasto y somo más pobres, deberíamos recibir más dinero por el criterio poblacional. Somos la única comunidad aportadora neta”. Por ello, ha segurado que el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, “hizo muy bien su papel” el pasado miércoles cuando plantó cara a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y le exigió más fondos para la región valenciana.

“Ese es el papel que tiene que jugar Compromís y los señores diputados del PP y del PSPV también. No solo es una cuestión de Compromís. No estamos en Madrid, y como no estamos nos omiten, tenemos que tener más capacidad y fuerza de presión”.

Navarro se ha referido también a la importancia de pasar a la fase 1 en la Comunitat Valenciana y ha manifestado no creer en “conspiraciones judeomasónicas del País Vasco” pero sí que esta comunidad “sirvió de contrapeso a Madrid” cuando el Gobierno decidió mantenerlas en la fase 0.

Préstamos ICO

Las empresas de la Comunitat Valenciana han solicitado al ICO 30.049 operaciones, avales por 3.000 millones de euros y 3.929 millones en financiación, según Navarro. Ese número de operaciones solicitadas por 23.266 empresas representa el 11 % del total nacional, mientras que en avales y financiación supone el 10 %.

Navarro ha reclamado al Gobierno, en una rueda de prensa por videoconferencia, que libere los tramos 2 y 3 de los préstamos porque las empresas no pueden esperar al plazo del 30 de junio.

Así, ha pedido “desencorsetar la dinámica de avance de los tramos en las líneas del ICO, para que las entidades bancarias más ágiles en su gestión no se vean obligadas a retrasar la concesión de crédito por haber agotado la asignación de su tramo actual”, y propone liberar los dos últimos tramos del ICO “conjuntamente y de forma inmediata”.

El lunes, si la Comunitat avanza a la fase 1, habrá comercios y locales de hostelería que reiniciarán su actividad y es “necesaria” esa liquidez para mantener el tejido productivo y el empleo, ha demandado.

Según Navarro, se produce un desfase de 10 o 12 días entre la aprobación de la operación por parte de la entidad financiera y el visto bueno del ICO. Con el primer tramo de las líneas ICO para hacer frente a la pandemia, en los dos tramos siguientes, de 20.000 millones cada uno, algunas entidades con el Banco Santander ya están agotando su asignación.

Los tramos 2 y 3 de préstamos del ICO se reasignarán el 30 de junio, una fecha que Navarro considera “muy tarde para muchas empresas” en comunidades como la valenciana que van entrando en la normalidad poco a poco y a las que “hace falta liquidez”.

Navarro ha extendido esta queja a la SGR y al IVF, que no están teniendo “la respuesta que se debería” por cuestiones de carga administrativa, pese a que en el caso de la Sociedad de Garantía Recíproca se han incorporado siete analistas.