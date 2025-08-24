Vilafranca (Castellón) registra una fuerte tormenta con 35,4 litros en menos de una hora

Las localidad de Vilafranca del Cid, en la comarca castellonense de Els Ports, ha registrado esta tarde de domingo una tormenta muy fuerte, que ha dejado acumulados de 35,4 litros por metro cuadrado en menos de una hora.

En la zona interior de la provincia de Castellón y de Valencia hay activo un aviso nivel amarillo por lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas.

Esta tarde la lluvia ha comenzado a caer con fuerza en la zona norte del interior de la provincia de Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La zona de mayor descarga de la península ibérica se ha centrado en el Maestrazgo de Teruel y de Castellón, entre las localidades de Mosqueruela, Valdelinares y la Iglesuela del Cid (Teruel) y Vilafranca del Cid (ya perteneciente a la vecina comarca castellonense de Els Ports).

Según han explicado desde Aemet, el realce orográfico es un factor desencadenante en las tormentas de primavera y verano, así como la convergencia de vientos, que hace que esta sea la zona de mayor intensidad de España en este momento.

La tormenta más fuerte se ha registrado en Vilafranca, donde ha caído acompañada de granizo y con viento, y otro núcleo intenso ha descargado también en Morella.

Ahora las tormentas se están desplazando hacia el interior norte de Castellón, según han informado las mismas fuentes.

En la misma localidad de Els Ports se ha declarado un incendio forestal al que se han movilizado dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, dos autobombas, una unidad de prevención de incendios y un medio aéreo, que podría haber sido causado por un rayo y que no reviste, por el momento, gravedad.