La Comunitat Valenciana pedirá pasar “en bloque” a la fase 2 la semana que viene

La Generalitat valenciana pedirá que la Comunitat “en bloque” avance hasta la fase 2 la semana que viene. Así lo acaba de anunciar la consellera de Sanidad, Ana Barceló, durante el balance de nuevos contagios en la Comunitat en las últimas 24 horas.

A pesar de que 14 de los 24 departamentos de salud de la región llevarán solo una semana en Fase 1 -y el mínimo para acceder a la siguiente etapa son quince días- la Generalitat pedirá el pase a la siguiente fase para las tres provincias. “A ver cómo evoluciona la epidemia esta semana”, ha señalado Barceló.

De no hacerlo de este modo, los diez departamentos de salud que sí pasaron a la Fase 1 el viernes de la semana pasada, pasarían tres semanas en la fase 1, con el castigo que ello conlleva para ciertos municipios.

“Entramos en una fase que es muy importante consolidar, apelo a la corresponsabilidad para que la población no baje la guardia, pasar de fase no supone ir a un desconfinamiento total”, ha advertido la consellera Barceló. “El objetivo no es llegar antes, sino llegar todos, con la seguridad de que no vamos a retroceder”.

“Les pido que sigamos así porque esta semana es decisiva. Si queremos pasar de fase es decisivo el comportamiento que tengamos todos”.