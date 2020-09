Barceló admite el descontrol de la pandemia: “Estamos en una situación similar a cuando comenzó”

El aumento de la movilidad y de los contactos sociales han dado fuerza a la covid. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha admitido en Les Corts que la situación de la Comunitat Valenciana es similar a cuando comenzó la pandemia.

No obstante, ha asegurado que se podrá hacer frente a esta situación de emergencia de una manera más eficiente porque el sistema está mejor preparado y porque la letalidad del virus es menor. También ha incidido en que los hospitales tienen menos ingresos. “El 30 de marzo la ocupación en planta era del 42 por ciento y ahora es del 6, y en las UCI era del 56,6 por ciento y en estos momentos del 7, 6 por ciento”.

Además, ha precisado que la Generalitat valenciana ha creado una reserva estratégica de material en Feria Valencia, se han desarrollado nuevos protocolos, hay más rastreados (1.329) y el equipo de vigilancia epidemiológica se ha cuadruplicado.

Barceló ha justificado las medidas de restricción que se han ido tomando a lo largo del verano y ha avisado de que seguirán regulando aspectos de la vida cotidiana siempre que sea necesario.

También ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las familias. “Debemos estar tranquilos, pero sin bajar la guardia” y ha recordado que los niños presentan cuadros leves de covid e incluso hay estudios que apuntan que tienen una menor capacidad de transmisión a los adultos.

Antes de escuchar a la oposición que ha insistido en la delicada situación que atraviesa la Sanidad Primaria, ha reconocido que la presión sanitaria por la pandemia se ha trasladado a los centros de salud, y ha pedido disculpas a los usuarios afectados, al tiempo que ha anunciado un plan para mejorar la teleasistencia.

El primero en intervenir ha sido el diputado de Vox, José María Llanos, quien ha solicitado su dimisión, “por el bien de los valencianos”. Le ha acusado de no anticiparse a los rebrotes, sino actuar cuando ya se han disparados los problemas.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha advertido de que si viene una segunda ola, el sistema sanitario no está preparado. Ha apuntado que los sindicatos dijeron que necesitaban 600 contrataciones para atención primaria, pero solo se han contratado 263 y que los médicos están doblando el cupo de pacientes. También ha dicho que no habrá suficientes UCI, ya que no se han conseguido las 216 camas reclamadas por los colectivos médicos. “Hay un problemas de gestión, les ofrecemos acabar con chiringuitos como la Conselleria de Transparencia o la de Vivienda Bioclimática y que esos millones vayan para Sanidad”.

El portavoz de Sanidad del PP, José Juan Zaplana, ha sido especialmente crítico, y ha desmentido que se hayan hecho nuevos contratos, “se han ampliado los que ya había por la campaña de la gripe” y le ha preguntado si alguno de sus doce asesores puede decirle qué pasará con la vacunación.

También ha mostrado sus dudas sobre la eficacia de los protocolos en los colegios y ha insistido en la necesidad de que haya una enfermera escolar para evitar que sea un profesor el que sea responsable de identificar los casos de covid.

“Trump limita los PCR”

Zaplana ha lamentado que la “pésima gestión” de la Generalitat ha provocado retrasos en los resultados de los PRC. “Tardan de tres a cuatro días en conocerse y se llegan a ordenar hasta 12 días de confinamiento preventivo. ¿Cómo se concilia así, ¿cómo se vive? Ahora dicen que no hay reactivos o ponen como excusa que se ha roto una máquina y se confinan varios municipios. Esto es una película de terror”.

Barceló ha admitido que se han producido dificultades en algún departamento sanitario con los PCR y que el “decalaje” ha sido mayor que el deseado. “En plena pandemia se hacían entre 3.000 y 4.000 al día, porque el Ministerio de Sanidad solo permitía realizarlos a pacientes con sintomatología”. Sin embargo, ha asegurado que ahora se hacen de 11.000 a 13.000 diarias y ha dicho que si no tienen más material fungible es por culpa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Él dice qué reservas quiere y cuáles deja de los demás”.

Sobre la figura de la enfermera escolar ha asegurado que la bolsa está vacía y que el protocolo de comunicación con los colegios permitirá actuar con rapidez. En este sentido, ha dicho que cada niño será tratado por su pediatra porque es el conoce su historial.