«Vuelta al cole» escalonada para los diputados valencianos

El lunes comienza el Debate de Política General en Les Corts. Aunque con Alberto Fabra al frente de la Generalitat también se celebraban la penúltima semana de septiembre, desde el Botànic presumían hace poco de comenzar antes que cuando gobernaba el PP.

Era su manera de defender que el curso político y por tanto, el control parlamentario se ha adelantado desde que la izquierda llegó a las instituciones, ya que hasta que no se celebre este debate no puede hacerse ningún otro.

Sin embargo, el primer día de colegio será semipresencial para sus señorías. A esta primera sesión del curso parlamentario, que comenzará a las diez de la mañana, solo podrán asistir 42 diputados de los 99 que conforman el Parlamento valenciano.

La distribución por grupos será la siguiente: 11 diputados para el PSPV, siete para el PP, siete para Ciudadanos y siete para Compromís, cinco para Vox y cinco para Podemos.

El motivo es que no se han adquirido todavía las mamparas de separación entre diputados, que el Comité de Seguridad de Les Corts considera necesarias para garantizar la seguridad sanitaria.

Costarán 12.000 euros y la previsión es que sí puedan estar instaladas para el pleno que siga al de Debate de Política General.

Se mantiene también el control sobre los desplazamientos dentro del Palau dels Borja y se prohibe «formar corrillos en los accesos al hemiciclo, así como permanecer en los pasillos».

El portavoz del PSPV, Manolo Mata, ya apuntó el pasado 2 de septiembre que sin estos elementos de separación no podría retomarse la normalidad en el Parlamento valenciano. No obstante, los procedimientos administrativos para su contratación e instalación todavía no están cerrados.

Total presencialidad

El PPCV registró a principios de mes una petición para que la actividad parlamentaria se reanudase con todos los diputados presentes. «Todos se incorporan a sus trabajos, empiezan las clases. La gente no lo entiende. Hay riesgo de contagio como todo el mundo, pero no podemos estar en una burbuja. Hay que comenzar a recobrar la normalidad», defendió la síndica del PP, Isabel Bonig.

Ciudadanos y Vox secundaron su petición, mientras que el Botànic incidió en la necesidad de adoptar primero todas las medidas sanitarias necesarias.

Desde Ciudadanos también se solicitó que esta semana se permitiese la celebración de comisiones para que compareciese, entre otros, el conseller de Educación, Vicent Marzà, pero tampoco se admitió su propuesta.