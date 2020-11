El laberinto burocrático deja a 16.000 valencianos afectados por la covid sin ayudas del alquiler

Las condiciones para ser beneficiario de las ayudas al alquiler que la Conselleria de Vivienda emitió el pasado mes de abril con motivo de la pandemia han dejado fuera de la convocatoria a 16.000 valencianos. A diferencia de otras subvenciones sociales, se ha exigido a estas familias estar al corriente del pago de todos los impuestos y tributos, así como estar empadronado seis meses en el domicilio para el que se requieren las ayudas seis meses antes.

El diputado popular, Alfredo Castelló, asegura que el PP ya advirtió de que estas condiciones dejarían fuera a buena parte de los solicitantes y remarca que si una familia no tiene dinero para pagar el alquiler tampoco va a estar al corriente de, por ejemplo, pagar el impuesto de circulación. Con respecto al padrón, defiende que no es una práctica habitual. Añade que el periodo de alegaciones se abrió en pleno mes de agosto y durante diez días. Una fecha y un tiempo que consideran insuficiente. Además, los 2.400 que sí han resultado beneficiados todavía no han cobrado.

Esta no es la primera convocatoria de ayudas en la que quedan fuera la gran mayoría de los solicitantes. Castelló recuerda que el año pasado el vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, dejó sin ayudas al alquiler a 10.500 familias que así lo pidieron.

Paradójicamente, estas personas no tendrán acceso al subsidio a pesar de que sí hay presupuesto asignado. De los 7,5 millones de euros previstos del Ministerio solo se van a gastar 4,3 millones de euros. “Van a quedar sin gastar 3,2 millones de euros. Están escatimando en lo que debería ser un escudo social y ayudar a las personas que peor lo están pasando durante esta crisis. Nuevamente vemos que el Botànic es puro marketing, anuncios, publicidad y autobombo”.

En este sentido, ha anunciado que el PP presentará una enmienda a los presupuestos dotada con tres millones de euros para que se saque una nueva convocatoria de ayudas de alquiler para paliar las consecuencias económicas derivadas de la covid.

Castelló insiste en que para poder sacar estas ayudas se modificó el Plan de Vivienda 2018-2021, pero no se ha inyectado ni un euro más de los que ya estaban previstos para la Comunitat Valenciana. Al contrario, se han modificado partidas y de ahí el Estado aportará 7,5 millones de euros y la Generalitat “cero euros”.