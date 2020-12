Educación aún no ha pagado las nóminas de este curso a miles de profesores de la concertada

Es difícil concretar el número exacto de profesores de la escuela concertada que no cobran lo que les corresponde, pero con seguridad superan el millar. FSIE-Comunitat Valenciana, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, asegura haber recibido numerosas llamadas de denuncia porque hay muchos docentes a los que no se les ha ingresado su nómina correctamente, o peor aún, que no han cobrado desde el mes de septiembre.

Los profesores que comenzaron a trabajar este año por primera vez, y que no entraron en el plan especial diseñado por la covid, así como los que imparten clases de refuerzo, las denominadas PMAR o PR4, son los más perjudicados. A estos últimos, apunta el secretario autonómico de FSIE, Moisés Casa, y que superan el millar, no se las ha pagado aún por las horas de clases impartidas. “Hay alrededor de 300 programas de refuerzo y en cada uno se ha contratado de tres a cuatro profesores”.

Además, aquellos a los que les corresponde cobrar trienios todavía no se les ha hecho la actualización. El problema se agravará cuando se realice el aumento del sueldo del dos por ciento previsto para todos los empleados públicos.

“El problema se está volviendo insostenible”. El sindicato explica que se ha propuesto a la Conselleria buscar de forma conjunta una solución que acabe con este agravio que se lleva produciendo años y que se valore el incremento de la plantilla de la Conselleria que tramita las nóminas para que los trabajadores cobren en tiempo y forma. Remarcan además que si no cobran su nómina antes de que acabe el año, se ven obligados a realizar una declaración complementaria a Hacienda. “La Administración está para solucionar los problemas y evitar que el atraso en los pagos acabe en los tribunales”.

Para FSIE esta situación es contradictoria con todos los justos reconocimientos que la Conselleria hace a los docentes por la covid.

