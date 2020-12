El Gobierno valenciano recomienda no salir a celebrar la Nochevieja, ”es lo más seguro”

El Gobierno valenciano está preocupado por las altas cifras de contagios y el aumento de las hospitalizaciones. Tanto es así que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, no ha descartado que se puedan endurecer las restricciones. No obstante, ha apelado a la responsabilidad individual, a la madurez de los ciudadanos para entender que estamos en una pandemia. “Hay que minimizar las relaciones sociales. El que esté solo en su casa no tiene que buscar a cinco más por ahí”.

Ha insistido en que no es obligado relacionarse, hay que llevar mascarilla y también en los ambientes familiares, llegar a una casa y quitarse la mascarilla no es la mejor opción. “Si hay que decir que no se salga de casa, se lo digo. No salgan de casa. A través de una videoconferencia no se contagia”.

Oltra ha lamentado que haya quien se salta a la torera las restricciones y además lo haga público. “¿La gente solo entiende el palo y tentetieso?”

La portavoz ha realizado varias reflexiones sobre esta cuestión preguntando si hay que tratar a la sociedad como si fuesen niños. “¿Hay que poner barreras en los acantilados? No, porque todo el mundo sabe que no hay que tirarse”. En este punto, ha añadido que también se ahoga gente en lugares donde está prohibido bañarse. “Porque Batiste esté vacunado no nos inmuniza a todos”.

Restricciones según criterios

Por lo que respecta a la hoja de ruta que tiene el Consell para tomar restricciones, ha explicado que se rige por los indicadores sanitarios y los niveles de alerta, que determinan las decisiones de las autoridades sanitarias, al igual que los protocolos sanitarios, que se van adaptando, como ha ocurrido con el tiempo de las cuarentenas o los criterios para realizar PCR..