Sin licencia, sin seguro, pero con un buen corazón: el gesto inesperado de un conductor detenido por la policía

Cuando circulas por la carretera es posible que te encuentres a las autoridades haciendo controles preventivos para evitar que los conductores cometan delitos como tráfico de armas, de drogas, vehículos robados o simplemente vehículos sin la documentación obligatoria en vigor.

Esto le sucedió a un conductor de una furgoneta que circulaba por la carretera cometiendo varias infracciones. Aunque el vehículo fue incautado por la policía durante una semana, la acción del conductor dejó a la policía asombrada.

El gesto de un conductor que circulaba sin carnet de conducir y sin seguro

Esto sucedió en un control de tráfico en la localidad Chorges, zona de los altos Alpes, donde un conductor fue arrestado por cometer varias infracciones contra la seguridad vial.

Cuando los agentes le preguntaron por la documentación suya y del vehículo, se dieron cuenta de que no tenía ninguna de las dos. Ni el conductor tenía carnet de conducir, ni el vehículo contaba con el seguro obligatorio.

Con motivo de estas infracciones resultaron en la incautación de la camioneta con la que circulaba el infractor por unos 7 días. Vehículo con el que transportaba una serie de alimentos que fue lo que conmovió a los agentes.

Y es que el hombre sin pensarlo y por voluntad propia decidió donar todo el cargamento de comida a la Asociación Coallia, que ayuda a personas en dificultades. Según afirma el medio 20minutes "Estos alimentos se cocinan, se transforman en paquetes y se distribuyen entre las personas necesitadas, especialmente entre quienes viven en situación de calle", declararon las autoridades locales que aceptaron con satisfacción el gesto del conductor.

Pese al gesto bondadoso del conductor, su infracción sigue activa, es decir, queda a la espera de que le notifiquen la sanción pertinente por parte del organismo competente.

¿Cuál es la multa por conducir sin carnet de conducir?

En España, conducir sin carnet de conducir puede ser considerado una infracción administrativa o un delito penal, dependiendo de la gravedad de la situación y las circunstancias particulares.

Si una persona conduce sin haber obtenido nunca el carnet, con el carnet retirado judicialmente o por pérdida total de puntos (después de recibir la notificación formal), se enfrenta a una sanción penal.

Esta puede consistir en una pena de prisión de entre tres y seis meses, una multa económica de doce a veinticuatro meses calculada según los ingresos diarios del conductor, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Además, pueden imponerse medidas accesorias como la inmovilización y el decomiso del vehículo, y la inscripción en el registro de antecedentes penales. Normalmente, si el infractor no tiene antecedentes penales y es la primera vez, suele imponerse la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

¿Cuál es la multa por conducir sin el seguro del coche?

La multa por conducir sin el seguro obligatorio del coche en España oscila entre los 601 euros y los 3.005 euros, dependiendo de las circunstancias, el tipo de vehículo y la reincidencia del infractor.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser inmovilizado y llevado al depósito, cuya recuperación conlleva gastos adicionales. Si el vehículo está circulando, la multa suele ser más alta que si está simplemente estacionado.

Por ejemplo, circular sin seguro puede conllevar una sanción de aproximadamente 1.500 euros para turismos, mientras que para motocicletas o ciclomotores la multa es algo menor, y para vehículos pesados puede superar los 2.800 euros.