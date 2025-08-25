El secreto para mantener fresco tu coche sin necesidad del aire acondicionado

Conducir es una tarea de lo más cotidiana en el día a día de millones de españoles. Sin embargo, lo cierto es que ahora en verano, el calor puede jugar en contra si no se toman ciertas precauciones.

Las altas temperaturas no solo hacen que todo sea más incómodo, sino que también afectan especialmente: te cansas más rápido, piensas más lento y reaccionas peor ante cualquier imprevisto que pueda surgir en la carretera.

Por esta razón, es de vital importancia mantener el coche bien ventilado y con una temperatura ideal, entre los 21 y 23ºC para que el calor no repercuta sobre el conductor y resto de ocupantes del vehículo.

El truco para enfriar el interior de tu coche sin encender el aire acondicionado

Aunque el aire acondicionado suele ser la solución rápida, existe un truco muy eficaz, de origen japonés, que permite refrescar el habitáculo en apenas segundos sin gastar combustible ni energía adicional.

Este método, que se ha hecho viral en los últimos veranos, es tan simple como efectivo. Consiste en abrir y cerrar rápidamente una de las puertas delanteras del coche entre tres y cinco veces, mientras se mantiene la ventanilla contraria completamente bajada. Así se crea un flujo de aire que expulsa el aire caliente acumulado y permite que el aire exterior, más fresco, entre con rapidez.

El movimiento de abrir y cerrar la puerta actúa como una bomba de aire, expulsando el aire caliente por la ventana abierta y reemplazándolo con aire exterior más frío. El resultado es inmediato: la cabina puede enfriarse hasta 8 °C en tan solo unos segundos.

Más detalles del truco japonés para enfriar el coche

La técnica fue explicada por el ingeniero japonés Kenji Tanaka, donde detalló que el sistema aprovecha el cambio de presión generado por el movimiento de las puertas. La radiación solar calienta el interior del coche, creando un efecto invernadero. Al mover las puertas, se fuerza una renovación del aire, permitiendo que el calor acumulado salga del habitáculo.

Aunque pueda parecer rudimentario, diversos ensayos han demostrado que esta acción puede reducir en varios grados la temperatura interior del vehículo en menos de un minuto, lo cual resulta clave para mejorar el confort antes de iniciar la conducción o encender el climatizador.

Esta es la razón por la que debes enfriar tu coche antes de conducir

Enfriar el coche antes de conducir es fundamental según la DGT porque las altas temperaturas en el interior del vehículo afectan gravemente la seguridad y el bienestar del conductor.

Cuando el habitáculo supera los 25 o 30 grados, la atención y la concentración disminuyen, el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto aumenta y la posibilidad de cometer errores al volante crece notablemente.

Además, la DGT señala que mantener una temperatura adecuada dentro del coche, lo recomendable son entre 21 y 23 º grados, es clave para evitar somnolencia, fatiga y problemas de visión, como los deslumbramientos, que son causa frecuente de accidentes. Incluso, conducir con temperaturas interiores muy altas tiene un efecto similar a hacerlo bajo los efectos del alcohol en términos de reducción de reflejos y capacidad de concentración .