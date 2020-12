Residentes en Londres que vinieron a pasar la Navidad a la Comunitat Valenciana, portadores de la cepa británica

Los centros de secuenciación en la Comunitat Valenciana detectaron ayer por la noche la existencia de cinco casos de covid que tienen la variante inglesa. Así lo ha confirmado la subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, que ha explicado que todavía se están haciendo los estudios de investigación para conocer el origen de estos casos.

No obstante, Vanaclocha ha especificado que algunos de ellos “parece claro” que estaban viviendo en Londres y que han venido a la Comunitat Valenciana para pasar el periodo navideño. El cierre perimetral decretado por la Generalitat valenciana para estas fiestas no ha tenido el efecto esperado y dos casos de esta cepa se encuentran en la provincia de Alicante y tres de Valencia.

“Me gustaría resaltar que el que tengamos casos de variantes, o no, es habitual. Se están detectando en todos los países europeos y también en Estados Unidos, Australia, Canadá... prácticamente en todo el mundo”.

Además, ha querido desmentir el “rumor que corre por ahí” de que la vacuna no es eficaz contra esta cepa. “Con los estudios que hay del Gobierno inglés, parece que la vacuna es eficaz, no hay que pensar que no va servir”, por eso, ha insistido en que todo el mundo debe ponerse la vacuna, “cuando nos den acceso a la vacuna”.