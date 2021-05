El PP afirma que es una “vergüenza” que Gaspar mantenga a Vera en la Diputación tras su detención

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha explicado hoy, tras el pleno de la corporación provincial que «es una vergüenza que Toni Gaspar siga manteniendo a José Luis Vera en el cargo».

El director de los Servicios Jurídicos, Transparencia y Prevención de Riesgos Penales de Divalterra fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos en el marco de la operación Azud II que provocó registros en la empresa pública y en otros inmuebles de Vera.

Pese a ello, Mompó ha lamentado que «Gaspar no ha movido ficha» y ha desestimado la petición que el consejero del PP realizó en el Consejo de Administración de Divalterra de apartar a Vera de todos sus cargos. En esa reunión del Consejo «la intención de los consejeros socialistas era la de no adoptar ninguna medida contra Vera y finalmente, ante la presión del consejero del PP y del de Ciudadanos, propusieron apartarlo sólo de la negociación con los sindicatos sobre el proceso de disolución».

Mompó ha recordado que «la abstención del consejero popular se produce porque no se atiende su propuesta de apartar a Vera de todas sus funciones y porque lógicamente sí está a favor de que se le aparte de la negociación con los sindicatos. La propuesta del núcleo duro de Gaspar en el Consejo resultó incomprensible y vergonzante por no ser lo contundente que se necesitaba para la situación en la que se encuentra Vera, tal y como puso de manifiesto el consejero popular».

En el pleno de hoy Mompó ha reiterado que Gaspar debía adoptar medidas contra Vera «quien no puede seguir al frente del área que desempeña en Divalterra ni un minuto más».

El presidente del PP provincial lamenta que después del pleno «queda claro que Gaspar no piensa tomar decisiones contra las personas involucradas en casos de presunta corrupción» y, además, ha censurado el «tono desafiante del presidente durante la sesión de hoy donde ha menospreciado a los miembros de la oposición reiteradamente».

Gaspar, quien ha afirmado que no destituye a Vera porque no tiene competencias para ello, tampoco va a actuar contra los tres asesores que tiene entre su personal de confianza y que están con apertura de juicio dictada en Alquería y en los “zombis” de Imelsa, en dos de los casos, y con condena penal, en el otro.

Con Jorge Rodríguez no actuó igual

Es por ello, que Mompó ha denunciado que Gaspar «ha borrado las líneas de la lucha contra la corrupción pese a que fueron éstas las que le permitieron llegar a presidir la corporación provincial». Y es que «fue la detención de Jorge Rodríguez la que permitió a Gaspar presidir la Diputación y, en aquel momento, no se planteó aplicar la presunción de inocencia que ahora esgrime para seguir instalado en la inacción frente a los casos turbios que surgen en la corporación provincial».

Para el portavoz popular «los valencianos no entienden que Vera siga en su cargo después de su situación judicial y es sólo la voluntad política de Gaspar de mantenerlo en el cargo la que le sostiene».

Esa actuación del presidente de la Diputación quizá se deba, ha planteado Mompó, a que «tiene miedo a tomar decisiones contra Vera por si el alto cargo de Divalterra tira de la manta».

Un cierre para desviar la atención

Lo que está claro, ha explicado Mompó, es que «Gaspar pretende convertir a la Diputación durante su mandato en una especie de limbo frente a la lucha contra la corrupción donde hagas lo que hagas y se te acuse de lo que se te acuse no sucede nada salvo que seas de la oposición».

Ha planteado que afrontar ahora el cierre de Divalterra «con la UCO haciendo registros y con una investigación judicial en marcha no parece lo más adecuado».

Por último, ha indicado que «las prisas de Gaspar quizás obedecen a intentar tapar otras cuestiones turbias de Divalterra, algunas de las cuales están en manos de la Fiscalía, los tribunales y organismos de la lucha contra el fraude y la corrupción».

Cs pide que se le aparte de sus cargos

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Diputación de València, Rocío Gil, ha insistido, durante el pleno del organismo provincial celebrado este martes, en la necesidad de apartar al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, “de todos sus cargos en Divalterra”.

Según ha informado su formación, Gil ha asegurado que el PSPV “busca excusas para no cesar a José Luis Vera”, que fue nombrado, entre otros, por el propio presidente de la Diputación, Toni Gaspar.

Asimismo, la portavoz de Ciudadanos ha afirmado que Compromís “hace la estrategia del avestruz”, ya que “agacha la cabeza; pero eso no le exime de su complicidad”.

”Compromís no puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo”, ha señalado Gil, quien ha denunciado: “Dicen que lamentan que no se tomen medidas contundentes contra Vera; sin embargo, no están en el consejo de administración de la empresa porque no quieren”.

”Si hubiesen nombrado a su consejero, podrían haber apoyado la demanda de Cs para cesar a Vera”, ha concluido Gil, quien ha señalado que el consejero de Cs se abstuvo en la votación el consejo de administración de este lunes para cesar a Vera “porque no le quedó otra opción”, al tiempo que ha indicado que el consejero de Cs “intentó que se le cesara de todos sus cargos”.

Así, ha afirmado: “Vamos a seguir insistiendo en ello porque es incomprensible y vergonzoso que la empresa pública tenga como jefe de asuntos jurídicos y riesgos penales a un investigado en una trama de corrupción”.

Por otra parte, Gil ha asegurado que la Diputación retiró su personación del caso Taula con el informe de Vera cuando en el caso Taula están imputados Rafa Rubio y Alfonso Grau, ambos detenidos junto a Vera en el seno de la operación Azud II.

”Claro que Cs respeta la presunción de inocencia de todo el mundo, como no puede ser de otra manera; pero esto huele muy mal y hay que velar por la imagen de la empresa y de la institución”, ha defendido.