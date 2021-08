La ola de calor dispara la población de mosca negra o “chupasangre” en la Comunitat Valenciana

Las altas temperaturas son uno de los factores principales para que se produzca un pico en el volumen de población de mosca negra. Con la ola de calor, la mosca negra, conocida popularmente como “mosca chupasangre” ha llegado ya a Comunidad Valenciana, tras incrementar su presencia en Madrid, Aragón y Murcia.

La mosca negra, algo más pequeña que la mosca común, es un insecto entre tres y seis milímetros que tiene como hábitat común las corrientes fluviales y las zonas arboladas. Su boca tiene forma de sierra y produce una pequeña lesión en la piel de personas y animales para inocular su saliva. Muerde para chupar sangre. De este modo obtiene el aporte nutricional que necesita para el desarrollo y la puesta de huevos.

Tal como explica el doctor Jesús Recio, responsable de la unidad de medicina interna del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, “lo que realmente hace no es picar, sino morder de manera dolorosa, dejando un punto rojo e inflamación. Al morder, la piel inocula un anestésico que tiene efecto vasodilatador y anticoagulante por lo que hasta que no han pasado unas horas la persona afectada aún no ha reparado en su mordisco”.

¿Cómo puedes prevenir las mordeduras de esta mosca?

«Para evitar las picaduras de la mosca negra existen una serie de recomendaciones, además del uso de repelentes para insectos: Vestir con ropa clara y de manga larga , evitar pasear cerca de ríos y de embalses evitar ir al campo o caminar cerca de ríos, zonas húmedas, pantanos y zonas ajardinadas sobre todo durante las horas del amanecer y atardecer, no usar colores llamativos, instalar mosquiteras en puertas y ventanas y en caso necesario, usar aire acondicionado, que evita la entrada de mosquitos debido a la disminución de la temperatura», comenta el profesional.

¿Y si ya nos ha picado?

En caso de que se detecten signos de infección o mucho dolor e inflamación tras una mordedura, se debe consultar con un médico para poder tratar la herida de mosca negra de forma adecuada.

“Puede que, -afirma el doctor Recio-, pese a aplicar todas las medidas preventivas mencionadas anteriormente, la mosca negra nos deje su tan temida picadura. En este caso no se debe rascar la mordedura para evitar que la herida se infecte. Además, hay que limpiar y desinfectar la zona de la picadura y en caso de persistencia de las molestias o reacciones más graves, es recomendable consultar con su médico. Si acudimos a urgencias seguramente nos prescriban antihistamínicos orales, corticoides o antisépticos tópicos. En ocasiones, es necesario pautar corticoides orales e incluso antibióticos, pero es importante saber que debemos evitar el uso de los típicos antihistamínicos en cremas que suelen ofrecer en las farmacias».