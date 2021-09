Peter Lim plantea una ampliación de capital para fortalecer la economía del Valencia

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, propuso mediante la reunión de este miércoles del consejo de administración del club una ampliación de capital, una operación que según el comunicado del club tiene como objetivo “fortalecer el posicionamiento económico de la entidad para afrontar con solvencia los retos del club a presente y futuro”.

Según informó la entidad, la propuesta se someterá a votación en la próxima Junta General de Accionistas, cuya fecha de anunciará próximamente. La sólida mayoría accionarial de Lim le permitirá sacar adelante la propuesta sin problemas.

El club no ofreció detalles de la operación ni tampoco la cuantía e informó que “toda la información” será comunicada “en tiempo y forma”.

El anuncio de esta ampliación se produce 24 horas después de que LaLiga desvelara el tope de gasto que se le ha asignado a cada club y que situara al Valencia en la última posición con un máximo de 30,9 millones de euros. El movimiento accionarial por parte de Lim, que tiene concedidos ya dos préstamos a la entidad, podría permitir que ese límite creciera.

Oferta de compra

Por su parte, el exvicepresidente del Valencia Miguel Zorío esbozó este miércoles un plan para que el club valencianista recompre la mayoría accionarial a Peter Lim y acabe el Nuevo Mestalla, una operación que cifró en 368 millones de euros para la que aseguró tener comprometida la financiación mediante un banco y una constructora extranjeros cuyos nombres no dio.

En una rueda de prensa, Zorío señaló que sería el propio Valencia el que compraría las acciones para luego venderlas a sus aficionados y reducir así la deuda en la que se incurriría, aunque admitió que por los límites de la autocartera esas participaciones podrían depositarse en una sociedad que controlaría el club.

Dijo que en el caso de que no se vendieran a los seguidores todas esas acciones se podrían repartir “con modelos que han usado otros clubes”. También confirmó que él sería el presidente del club al menos durante el tiempo que durara la operación.

El exdirectivo desgranó la operación, explicó que se le pagarían a Lim “al contado” 194 millones por sus acciones y 54 de los préstamos que ha hecho al club y que además se dispondría de 120 millones para acabar el estadio, una infraestructura clave para el desarrollo de la entidad que, según dijo, que estaría finalizada en tres años.

“No es una oferta negociable, es el máximo que el club puede soportar”, señaló Zorío, que explicó que la financiación se firmaría a un interés que nunca sería mayor del 3% y que el préstamo sería a entre 20 y 30 años. No concretó qué garantías han exigido ambas entidades.

“Avala el Valencia con su proyecto empresarial. Las garantías que te piden son de proyecto”, afirmó Zorío, que dijo que ese acuerdo lo cerró en abril pero que no ha presentado la oferta hasta no tener “una solución para la parcela del viejo Mestalla”, otra clave en el proceso.

Asimismo apuntó que se lo que ha hecho ha sido “copiar el modelo del Atlético de Madrid para salir de la crisis” y dijo que además del abogado Pablo Delgado y el empresario Vicente Roig, no podría haber diseñado el plan sin la ayuda de Miguel Ángel Gil, consejero delegado del club madrileño.

“Ahora la pelota está en el tejado de Lim, si la acepta, tiene que firmarla y a partir de ahí hay cinco meses de exclusividad, no puede subastar el club. Yo tengo 30 días para depositar las garantías en un banco y él verá el dinero pero no lo podrá tocar porque tendré tres meses para hacer una DIU del Valencia. Es imprescindible que no nos pase lo que a (Joan) Laporta en el Barça. Después hay un mes para cerrarlo”, desgranó.

Zorío explicó que la semana pasada depositó en la notaría con la que trabaja el club una oferta en firme (LOI) y que hizo también que se la entregaran en mano a Lim en Singapur.

En la oferta depositada estarían las cartas de compromiso de las entidades que financiarían al Valencia, documentos que proyectó parcialmente en su presentación aunque con los datos de las empresas tapados. Ese compromiso duraría un año, según dijo.

El economista señaló que no ha hablado nunca con Lim pero desveló que ha habido algunos contactos en los últimos años mediante un empresario “que está por encima de él en la lista de FORBES” y aseguró que se le ha transmitido que Lim ve “con buenos ojos” la operación.

Zorío abrió la comparecencia con un video en el que repasó lo que el calificó como “la etapa más negra de la historia del club”, en referencia a los años de Lim en la entidad y a su gestión económica, social y deportiva. Además, aseguró que el club está “quebrado” y que desde junio está en “causa de disolución”.

El economista señaló que es probable que Lim anuncie una ampliación de capital de manera inminente para tratar de subir el tope de gasto que le ha asignado la Liga, que es el menor de todos los equipos de Primera, pero dijo que eso lo hará mediante los préstamos que concedió al club en su día y que sólo “apuntalará el balance contable pero no generará ningún ingreso”.

“La situación económica del club se va a deteriorar”, auguró Zorío, que recordó que el dinero que pueda llegar por el acuerdo de la Liga con el fondo CVC “es deuda”.

“Si Lim no quiere vender, tendrá que poner el dinero y si eso sirve para que lo ponga y acabe el estadio….. Lo único que queremos es que el Valencia tenga vida”, afirmó Zorío que dijo que él en ningún caso se compraría el club sino que lo harían los valencianistas.

Zorío afirmó que Lim ha tenido el club en venta todo el verano pero señaló que “nadie” de fuera va a comprarlo. “Nos va a tocar a los propios valencianistas”, apuntó el exvicepresidente, que añadió que no se puede esperar el tiempo que hará falta para conseguir su marcha por vía judicial.

“El Valencia vale cero patatero, se le paga ese dineral porque esto es el palacete familiar que está hecho polvo y que se quiere recuperar”, explicó Zorío, que señaló que a Lim la gestión se la ha ido “de las manos” pero que aseguró no conocer a ningún rico que se arriesgue a perder “250 millones”.

“A Lim no lo vamos a sacar a porrazos, ayudará que Mestalla hable, pero nos tenemos que sentar con él para pagarle el dinero que dice que ha puesto y que se vaya tranquilamente porque si no corremos el riesgo de que el club desaparezca”, señaló Zorío, que dejó entrever que lo podría haber hecho si hubiera descendido.