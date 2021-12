Compromís pierde a uno de sus históricos por la deriva del partido, “son unos palmeros”

La baja de Pere Mayor de Més Compromís no ha sido ninguna sorpresa. Este histórico dirigente del Bloc- pata mayoritaria de la coalición Compromís y que ahora ha pasado a denominarse Més Compromís- ha remitido una carta a la Ejecutiva de su partido en la que comunica que abandona la formación que contribuyó a fundar con el objetivo de “defender los intereses nacionales y sociales de “mi País”. No obstante, añade que esos objetivos ya no son prioritarios y han sido sustituidos por otros que “le cuesta compartir”.

En la misiva, reproducida por varios medios de comunicación y adelantada por Europa Press, insiste en que el movimiento político al que se dedicó durante años tiene poco que ver con el actual. Denuncia que actúa de «comparsa y palmero» y «se ha dejado engañar» en un asunto de vital importancia para los valencianos: la reforma de la financiación autonómica.

La crítica va dirigida a su partido, pero es obvio que señala a la cara visible en el Congreso de los Diputados, a Joan Baldoví, cuando lamenta que se participe de la “fiesta de un Gobierno incapaz de avanzar” en la cuestión de la reforma de la financiación. “Llevamos ya demasiado años dejándonos engañar” y argumenta que, por coherencia, debe decir: “Basta”.

Mayor da a entender en la carta que aún se deja más motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Dice que existen una serie de “hechos puntuales” que no especifica.

Las coaliciones electorales

Es conocido el rechazo que ha generado en el Bloc la coalición con partidos de fuera del ámbito de la Comunitat Valenciana para concurrir a las elecciones. En las elecciones generales de 2015 Compromís apoyó la unión con Podemos y concurrieron a los comicios como Compromís- Podemos-És el moment. El acuerdo, ya provocó entonces tensiones en el Bloc. Se tuvo que realizar tres votaciones para obtener el sí y la diferencia de votos- solo diez- dejó constancia de que el acuerdo se había aprobado por los pelos.

En 2019 se decidió prescindir de Podemos y se optó por aliarse con Más País. Joan Baldoví se quedó como el único representante en la Cámara Alta y, por esta vez, la opinión de la líder del partido, Mónica Oltra, no se impuso.

No obstante, es de sobra conocido que Oltra está ahora sobre otro proyecto. Su alianza con las líderes de izquierda quedó más que patente en el acto de “Otras políticas” celebrado en Valencia. Los planes de Oltra tienen descolada a la formación que sabe que ella es un activo fundamental. Junto a vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, la líder de Más Madrid, Mónica García y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dejaron claro que no querían luchas partidistas y que era el momento de comenzar «algo maravilloso». La foto volvió a repetirse una semana más tarde en Barcelona, en la III Asamblea de Catalunya en Comú, quedó plasmada en la ponencia política la semilla del nuevo espacio. En este documento se señala que hay que abrirse a «nuevas alianzas que cualitativamente representen mucho más que la suma de las partes».