La Comunidad Valenciana prorroga el uso del Certificado covid hasta el 28 de febrero

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este jueves que va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia la prórroga del uso del Certificado Covid hasta el 28 de febrero, un mes más de lo previsto, ya que su vigencia estaba prevista hasta el 31 de enero. Una decisión que se ha tomado en el seno de la Mesa Interdepartamental, en la que también se ha acordado mantener las medidas generales vigentes actualmente.

“La aplicación del Certificado ha sido útil porque hemos conseguido que personas que no se vacunaran se decidieran a hacerlo, logrando que 132.000 valencianos se inmunizaran. Además, hemos asegurado más espacios, haciéndolos más seguros, y hemos logrado el mantenimiento de los sectores más afectados por la pandemia”, como lo es la hostelería.

En este sentido, ha admitido que le parece “muy difícil” de entender que haya personas que decidan no vacunarse y que “actúen con tanta virulencia contra la ciencia y contra la salud del resto”. Ha defendido que a lo largo de la historia, las vacuna contra el covid han salvado millones de vidas” y que aunque el Estado derecho les permite no hacerlo, no le parece “ético”.

Sobre si su uso se va a extender a los menores de 12 años, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha dicho que de momento no se va a exigir argumentando que todavía no ha acabado la vacunación.

El objetivo del Gobierno valenciano es seguir adelante con la protección de determinados sectores porque “ayuda a la estrategia de prevención”, sobre todo en locales de hostelería, ocio, deportivos y sociosanitarios.

“El pasaporte es un instrumento más, no es el definitivo. Nos encontramos variantes con capacidad de contagio mucho mayor, pero está constatado que tiene una letalidad inferior a anteriores variantes”.

De la misma manera, se mantendrán medidas de protección ya vigentes, que se limitan al uso de la mascarilla.

El presidente, junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha insistido en la importancia de la vacunación, ya que “sirve para proteger, liberar y transitar hacia la normalidad”. Así, ha insistido en que la Comunidad ya cuenta con todas las franjas mayores de 50 años, es decir, los más vulnerables ante el virus, que estén inmunizados.