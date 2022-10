El PSPV abre la puerta a subir impuestos a las rentas altas en 2023 para sacar adelante la reforma fiscal

Era de esperar que los socialistas valencianos tuvieran que ceder en algún aspecto con el objetivo de sacar adelante la reforma fiscal anunciada por el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, el pasado 27 de septiembre en Les Corts. Sus socios de Gobierno, Compromís y Podemos, mostraron sus reticencias desde el principio y para los primeros era irrenunciable que el documento incluyera una subida impositiva para las rentas más altas, algo que no contemplaba la reforma de Puig, centrada en bajar el IRPF a las rentas iguales o inferiores a los 60.000 euros.

Por ello, y puesto que las tres formaciones están condenadas a entenderse para sacar adelante, no solo esta reforma sino la Ley de Presupuestos de 2023, los socialistas han tenido que ceder y abrir la puerta a una subida impositiva a las rentas más altas en 2023.

El motivo de que el ascenso se aplace al próximo año y no se incluya en la reforma actual es que, por ley, no pueden aplicarse medidas impositivas perjudiciales para el contribuyen con carácter retroactivo, sino que estas solo pueden ser beneficiosas o neutras. Por esta razón, puesto que la reforma fiscal del Consell se aplicará en la declaración de la renta del ejercicio 2022, no puede incluir una subida de tributos.

La posibilidad de que realizarla en 2023 es una de las que se está barajando en la mesa de negociación entre las tres formaciones y será una de las que abra la puerta a la aprobación de la reforma fiscal y de los Presupuestos.

Presentación inminente

En cuanto a la primera, será aprobada mediante Decreto ley antes de la presentación de la ley de Presupuestos el próximo 31 de octubre. Puesto que debe pasar por el pleno del Consell, está previsto que lo haga el viernes de esta semana o el próximo, es decir, el 28 de octubre.

Según fuentes cercanas a la negociación, las conversaciones tanto para la modificación tributaria como para la elaboración de las cuentas están siendo este año más fluidas que en 2021. Acostumbrado a negociar asuntos de todo tipo, tanto orgánicos como institucionales, el actual conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, sabe buscar soluciones alternativas a situaciones complejas.

Por lo que respecta a los Presupuestos de 2023, si todo sigue según lo previsto, se entregarán en Les Corts el próximo 31 de octubre, último día del plazo legal para presentar las cuentas autonómicas. Según fuentes de la Conselleria de Hacienda, serán una presupuestos expansivos, «aunque no tanto como en años anteriores». El incremento de fondos procedentes del Estado no será suficiente para hacer frente a un aumento del gasto debido al entorno macroeconómico marcado por la inflación.