Bajan de nuevo a amarillo los avisos por tormentas en la Comunitat

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha cancelado los avisos naranjas previstos para esta tarde y noche en el litoral sur de Valencia y en todo el norte de la provincia de Alicante, aunque mantiene el nivel amarillo para éstas y otras zonas de la Comunitat.

En concreto, se ha establecido, entre las 17 y las 22 horas de este viernes, el nivel amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en el litoral norte y todo el interior de Alicante; el sur de Castellón y el litoral de Valencia.

El mismo aviso, aunque por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado, y localmente 40 l/m2, estará activo entre las 17 y las 22 horas en el interior de la provincia de Valencia.

Además, se ha activado el aviso amarillo por tormentas con probable granizo en el litoral norte y todo el interior de Alicante; el su de Castellón y en toda la provincia de Valencia.

El aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona afectada se prevén tormentas fuertes, y dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual, según Aemet.

Durante el tiempo que ha durado el aviso naranja en el interior sur de Valencia, se han producido algunas tormentas que en el caso de la localidad de Ontinyent, que celebra sus fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional, ha dejado fuertes rachas de viento locales, lluvias y granizo.

En concreto, en esta localidad se ha producido un 'reventón húmedo' que ha provocado una fuerte granizada y ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora.

Según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat, este 'reventón húmedo' ha obligado a movilizar dotaciones de Consorcio Provincial de Bomberos para atender desprendimientos de cubierta en el techo de un supermercado y naves industriales, así como caída de árboles.

Además, el 112 está gestionando también seis incidentes relacionados por achiques, desprendimientos y daños en inmuebles.

El episodio de lluvias ha dejado 30 litros por metro cuadrado en Ontinyent; 27,6 en Vallada y 22 en Agullent, según los registros de Aemet.