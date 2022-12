Fede Fuster, elegido nuevo presidente de Hosbec

HOSBEC ha celebrado hoy su Asamblea General Electoral con la asistencia de más de 250 personas estrenando las recién inauguradas instalaciones del Auditorio del Centro Cultural de Benidorm. Esta Asamblea ha votado la candidatura encabezada por Fede Fuster, director general de Grup Fuster Hotels, que ha resultado elegido presidente de Hosbec por una amplia mayoría de los votos emitidos (174 votos a favor, 9 votos en blanco y 5 en contra).

En esta candidatura se incorpora además 5 vicepresidentes que son los siguientes: Javier García por Magic Costa Blanca, Pablo Hernández por RH Hoteles, Javier Vallés por SH Hoteles y ocupa la vicepresidencia por Valencia, Javier Gallego por ZT Hoteles que ocupa la vicepresidencia por Castellón y Victoria Puche por Hotel Maya que ocupa la vicepresidencia por Alicante. Completan la candidatura 20 vocales y 19 miembros asesores, que representan la vertebración territorial de HOSBEC por toda la Comunidad Valenciana, así como las diferentes tipologías de empresas turísticas que forman parte de esta Asociación.

Este evento ha sido, sin duda, uno de los encuentros empresariales más importantes y ha contado con la asistencia del president de la Generalitat, Ximo Puig, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, así como el alcalde de Benidorm, Toni Pérez o el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Salvador Navarro, presidente de CEV y Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio también han querido respaldar al nuevo presidente de HOSBEC, junto con una amplia representación política, empresarial y social de todos los ámbitos.

El proceso electoral se ha desarrollado cumpliendo lo que determinan los Estatutos, mediante una votación libre y secreta, y tras el recuento de votos, se ha celebrado el acto institucional con los discursos de los dos presidente, el saliente y el entrante. Toni Mayor ha mantenido en su último discurso como presidente de HOSBEC su habitual tono reivindicativo, recordando aquellos aspectos esenciales para la industria turística que todavía no se han resuelto favorablemente, empezando por las propias instalaciones del Centro Cultural, inacabadas desde hace 15 años y que deben experimentar un impulso importante para terminar el conjunto lo antes posible.

El bypass de Alicante, la ampliación de los aeropuertos de Alicante y Murcia, la cooperación comarcal y la infrafinanciación autonómica y de los municipios turísticos son algunas de las reivindicaciones que todavía se quedan en el ‘debe’ por resolver. Mayor ha anunciado la “tormenta perfecta que nos acecha: la combinación de la inflación, con el incremento de interés y la disfunción de la cadena de suministros energéticos ocupará una gran parte de nuestros esfuerzos”.

Entre los retos empresariales que hay que acometer se encuentra sin duda los nuevos baremos para medir el valor de las empresas, más allá de términos exclusivamente financieros, y las actuaciones decididas para frenar el cambio climático. En el ‘haber’ de logros conseguidos, Mayor ha alabado la modernización de la industria del alojamiento, el trabajo incansable frente al IMSERSO que terminará por dar sus frutos, VisitBenidorm, la vertebración territorial y el consenso y colaboración con todas las administraciones.

Fede Fuster ha reconocido en su intervención que el listón de la representatividad hotelera está muy alto tras Toni Mayor y Pere Joan Devesa y ha expresado su compromiso en un proyecto continuista, vertebrador e integrador. Consolidar las divisiones de Valencia, Castellón y Alicante es un objetivo prioritario siendo todo lo “generosos, participativos y solidarios que se requiera para aunar toda la representación empresarial del sector”.

Pero en su discurso también ha sido crítico con aquellos que “confunden su experiencia como turista con los conocimientos de la industria turística, dando lugar a las ideas más peregrinas y descabelladas. Es hora de desplazar al ostracismo a los que ladran por interés propio y desde la ignorancia y es hora de trabajar con las personas adecuadas para mejorar la industria más importante de la Comunidad Valenciana”.

Como no podría ser de otra manera, en su primera intervención el nuevo presidente de HOSBEC se ha referido al “palo en forma de nuevo impuesto que nos ha llegado con la tasa turística” cuando la industria turística todavía no se ha recuperado de los efectos de la pandemia. “El mensaje turismofóbico que se manda a los mercados con este nuevo impuesto no puede estar menos alineado de nuestros valores como pueblo, los valencianos somos acogedores, hospitalarios, divertidos, alegres, agradecidos y tolerantes.

Fuster ha pedido al próximo President y al próximo Consell que “acaben con este despropósito que nunca debió aprobarse”. Referencias para el ámbito municipal tampoco han faltado en este discurso: para el alcalde de Benidorm sobre la contrata de la limpieza viaria o para el alcalde de Valencia que ha despreciado la celebración de una nueva edición de la Copa América.

El ya presidente de HOSBEC ha coincidido con el presidente saliente en que viene una época difícil con muchas curvas, sin fondos europeos que mejoren nuestra competitividad y una recesión en Reino Unido que ya nos está afectando. Aun con este panorama, Fuster cree que hay luz al final del túnel, que el futuro es nuestro por poco bien que hagamos las cosas. El cierre de la Asamblea ha corrido a cargo de la más alta representación institucional con las intervenciones del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.