El abogado de la menor abusada por el ex de Oltra dice que el Gobierno tapó lo sucedido

El letrado que representa a la joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana ha asegurado este miércoles que se siente satisfecho por la ratificación de la condena de cinco años de prisión acordada por el Tribunal Supremo, si bien ha insistido en que la reacción de la Administración no fue correcta.

Tras conocer el fallo, Salazar ha apuntado: "Efectivamente, estamos satisfechos porque se ha hecho Justicia, pero nuestra satisfacción hubiese sido mucho mayor si en su momento, cuando la menor fue objeto de los abusos, la Conselleria hubiese actuado de otra forma". "(El Gobierno valenciano) tenía la obligación de tutelarla y de velar para que aquello no se produjera. En cambio, no lo hizo y tapó lo sucedido, no evitó que (el condenado) siguiese conviviendo en el mismo centro de menores con la víctima -en su condición de educador-", ha agregado.

El letrado Manuel Salazar ha realizado estas declaraciones su llegada a los juzgados de València, donde esta tarde declara en calidad de testigo la joven víctima en el marco de la causa que dirige Instrucción 15 y que tiene por objeto investigar precisamente si la Conselleria de Igualdad que dirigía Mónica Oltra, esposa entonces del ahora condenado por abusos, pudo haber maniobrado para ocultar el caso.

El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a cinco años de prisión al exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, Luis R., por abusos sexuales a una menor de 16 años que estaba bajo la tutela de la Generalitat.

Preguntado por los últimos informes policiales aportados a la causa, relativos a los correos electrónicos entre los colaboradores más cercanos a Oltra, este letrado ha insistido en que no ha leído "ningún informe que diga que Mónica Oltra no tuvo nada que ver", sino uno que indica que "hay 40.000 correos borrados".