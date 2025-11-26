Una acusación popular pide que la periodista Maribel Vilaplana vuelva a declarar ante la jueza

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa penal por la gestión de la dana ha solicitado a la jueza instructora que vuelva a citar a declarar a la periodista que comió con Carlos Mazón aquel 29 de octubre, Maribel Vilaplana, por considerar que pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, esta acusación sostiene que la versión que dio sobre las dimensiones del reservado en el que comió con el entonces presidente de la Generalitat no coincide con la que dio el dueño del restaurante, que también ha declarado como testigo.

"Las distancias entre ella y Mazón en la sala donde comieron y estuvieron de sobremesa casi cuatro horas son mucho más cercanas de lo que se hizo pensar a esta parte de su declaración", por lo que es posible que sí que escuchase sus conversaciones, sostienen los letrados de Ciudadanos.

Por otra parte, se menciona una información que ha publicado el diario Levante-EMV en la que se indica que Vilaplana pudo haber llevado en su coche a Mazón al Palau de la Generalitat tras haber salido del aparcamiento después de las 19:47 horas de aquella jornada. Desde el entorno de Mazón, han negado esta afirmación. "Es un bulo. Regresó andando hacia el Palau".

"Si esto fuese así, Vilaplana no habría contado la verdad en sede judicial y habría permanecido más tiempo todavía junto al presidente", sostiene esta parte.

Por todo ello, pide a la instructora que acuerde una nueva testifical de Vilaplana, sin perjuicio de que se pudiera investigar la comisión de un supuesto delito de falso testimonio por su parte.