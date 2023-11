Adiós definitivo a la tasa turística en la Comunidad Valenciana

Fue una de las principales promesas electorales del ahora presidente de la Generalitat valenciana, el popular Carlos Mazón: la derogación de la tasa turística en la Comunitat, que si bien no había entrado aún en vigor -PSPV y Compromís pactaron que lo haría en 2024- contaba con una ley que preveía su puesta en funcionamiento. Tras anularse en el pleno del Consell, Les Corts Valencianes convalidarán esta semana el decreto ley de derogación de la denominada tasa turística, en un pleno en el que Mazón se someterá a la última sesión de control parlamentario de este año.

El pleno se iniciará el miércoles a las 10:30 horas con el debate para validar el decreto ley que el Consell aprobó el pasado 10 de noviembre para derogar la ley sobre medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible, en la que se creó un impuesto valenciano sobre estancias turísticas.

Dicho impuesto, de carácter municipal, aplicación voluntaria y un importe entre medio y dos euros al día, en función del tipo de alojamiento turístico, fue aprobado por el Consell del Botànic el año pasado e incluía una moratoria de un año para su aplicación, que se cumplía este 19 de diciembre.

El PP se comprometió en campaña electoral a derogar esa tasa, al considerar que suponía una "amenaza" para el turismo valenciano, y así lo aprobó en el pleno del Consell hace dos semanas, tras lo que celebró un acto junto a representantes del sector turístico para celebrar "la bienvenida de nuevo" a los turistas.

La derogación de esta ley que no se ha llegado a aplicar entró en vigor el pasado 15 de noviembre, tras haberse publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y había un plazo máximo de un mes para que Les Corts convalidaran el decreto.

Los socialistas han pedido al Consell que no haga "teatro" con las políticas de turismo, al derogar una tasa "que no existe y que nadie aplica" en la Comunitat, y Compromís ha considerado que la ciudad de València perderá entre 5 y 10 millones al no aplicar una tasa que contribuiría a la sostenibilidad.

A continuación se debatirán tres proposiciones de ley del grupo socialista, una para prorrogar el aplazamiento del pago del canon de saneamiento y dos para la abolición de la prostitución, y una propuesta del PP para crear una comisión permanente no legislativa sobre políticas integrales de discapacidad.

Compromís defenderá una moción para que el Consell siga una política lingüística basada en la promoción del uso social del valenciano, y los socialistas pedirán que el Consell mantenga las oficinas de denuncias y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género de València, Castelló y Alicante.

La sesión plenaria del jueves comenzará con la sesión de control al president de la Generalitat, Carlos Mazón, la última del año, ya que solo queda un pleno más, el que tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre, centrado en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2024 y su correspondiente ley de acompañamiento.

La actividad parlamentaria de la semana incluirá la reunión el martes de la comisión de Industria, en la que Compromís reclamará que en los festivales de música de la Comunitat no se apliquen prácticas como el cobro de gastos de gestión en las pulseras sin efectivo o por entrar y salir del recinto, o la denegación de la entrada de alimentación en caso de enfermedades.