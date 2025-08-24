Agreden a un okupa para tirarlo del piso en el que pretendían cultivar una plantación de marihuana

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Torrent (Valencia) por agredir a una persona para que abandonara la vivienda que tenía ocupada de forma ilegal y en la que los autores de la agresión pretendían instalar una plantación de marihuana.

Según han informado fuentes policiales, la investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima, que manifestó haber sido golpeado y quemado con un soplete en el cuello y cuero cabelludo por parte de tres hombres y dos mujeres.

Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda en la que la víctima residía como okupa en Torrent (Valencia), ya que los autores tenían la intención de que abandonara el domicilio porque pretendían instalar una plantación indoor de marihuana en el piso.

Además, los ahora detenidos aprovecharon la agresión para sustraerle sus pertenencias, un móvil y una cartera con 200 euros en efectivo.

Una vez realizadas gestiones de investigación y gracias a la colaboración de la víctima, se logró identificar a los cinco autores, que resultaron ser delincuentes habituales de la zona, que acumulaban entre todos más de 100 detenciones previas.

Por este motivo, se procedió a la detención de cuatro de los autores, no localizándose al quinto, que se trataría del instigador de la agresión y que además, contaba con siete búsquedas judiciales en vigor.

Los agentes establecieron un dispositivo para conseguir la localización y detención de esta persona, que al parecer se escondía en un barrio de Torrent y salía disfrazada del domicilio con gorras y barba postiza generalmente de madrugada, para eludir a la Policía, según las mismas fuentes.

Los avances de la investigación permitieron localizarlo de madrugada saliendo de un local del municipio, por lo que fue detenido, aunque antes intentó huir al percatarse de la presencia policial.

Tras las diligencias policiales, el detenido ha pasado a disposición judicial.